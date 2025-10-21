fechar
Maré alta e tempo firme marcam a terça-feira (21/10) em Porto de Galinhas

De acordo com informações do site Tábuas da Maré, o amanhecer está previsto para às 4h53, enquanto o pôr do sol deve ocorrer às 17h15

Por Bruna Oliveira Publicado em 21/10/2025 às 4:45
Praia de Porto de Galinhas
Praia de Porto de Galinhas - iStock

Nesta terça-feira (21 de outubro de 2025), quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, encontrará condições ideais para aproveitar o mar e a natureza exuberante da região. As águas cristalinas e as piscinas naturais continuam sendo o grande atrativo para turistas e moradores.

O amanhecer será às 4h53 e o pôr do sol às 17h15, oferecendo amplo período de luz para passeios de jangada, mergulhos e caminhadas à beira-mar. O clima deve se manter ensolarado e estável, criando um ambiente agradável para atividades ao ar livre.

Apesar do dia favorável, é necessário observar os horários da maré, que influenciam diretamente a segurança e a experiência em áreas de recifes e piscinas naturais.

Tabela de marés para terça-feira (21):

Primeira maré alta: 4h04 – 2,3 m

Primeira maré baixa: 10h17 – 0,3 m

Segunda maré alta: 16h15 – 2,2 m

Segunda maré baixa: 22h26 – 0,3 m

O coeficiente de maré está estimado em 85, considerado alto.

Para aproveitar ao máximo o dia, é recomendado seguir as orientações dos jangadeiros e guias locais, respeitando os horários de maré baixa e alta, e garantindo passeios tranquilos e seguros nas águas límpidas de um dos destinos mais icônicos de Pernambuco.

