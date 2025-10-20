fechar
Segunda-feira (20/10) promete clima quente e céu estável em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco

A praia, localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/10/2025 às 6:00
Porto de Galinhas
Porto de Galinhas - iStock

Quem visitar Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (20 de outubro de 2025), encontrará um cenário ideal para aproveitar o mar cristalino, caminhar pela areia e contemplar as paisagens naturais da região.

Segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia será de céu parcialmente nublado, sem registro de chuva, o que favorece passeios ao ar livre e atividades náuticas, como mergulhos nas piscinas naturais ou passeios de jangada.

Localizada no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a praia deve registrar temperaturas entre 24°C e 32°C, com o calor típico do clima tropical predominando durante o dia.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 100%, aumentando a sensação térmica nas horas mais quentes.

Por isso, recomenda-se o uso de protetor solar, roupas leves e hidratação constante para garantir conforto e bem-estar ao longo do passeio.

Com condições climáticas estáveis e luminosidade intensa, o sábado em Porto de Galinhas promete ser ideal para quem busca relaxar e apreciar um dos destinos mais encantadores do litoral pernambucano.

clima e tempo

clima e tempo

