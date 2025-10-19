fechar
Celebridades | Notícia

Franciny Ehlke esclarece decisão por separação total de bens e responde críticas

Influenciadora afirmou que decisão foi pessoal e reforçou que casamento é baseado em respeito e autonomia. Entenda o caso e veja a resposta

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 11:52
Imagem de Franciny Ehlke
Imagem de Franciny Ehlke - Reprodução/Instagram

Franciny Ehlke decidiu se pronunciar após os comentários sobre o regime de bens escolhido para seu casamento.

A influenciadora explicou nas redes sociais que a opção pela separação total de bens partiu inteiramente dela e não foi uma exigência do marido.

“Fui eu quem escolheu. Não foi ele, e nem teve essa conversa de imposição. Foi uma decisão pensada e muito consciente”, afirmou.

A criadora de conteúdo disse ainda que a escolha reflete a forma como enxerga o relacionamento, com liberdade e respeito mútuo.

Franciny destacou que valoriza a independência financeira de ambos e que a decisão foi tomada com maturidade, sem interferência de terceiros.

A influenciadora encerrou o assunto reforçando que o casamento segue bem e que as críticas não mudam o compromisso de viver a relação de maneira leve e transparente.

Confira os detalhes da cerimônia compartilhados pela empresária:

