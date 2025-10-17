Priscila Senna lança primeira parte do EP do audiovisual "15 Anos – TBT da Musa", com participação especial de Liniker
Gravado no Marco Zero com mais de 30 mil pessoas, o projeto está disponível nas plataformas; clipe com Liniker estreia no YouTube nesta sexta (17).
Priscila Senna dá mais um passo na celebração de seus 15 anos de carreira com o lançamento da primeira parte do EP do audiovisual “Priscila Senna – 15 Anos: TBT da Musa”.
Gravado ao vivo no Marco Zero do Recife, diante de mais de 30 mil pessoas, o projeto estreia nas plataformas de áudio no dia 16 de outubro, às 21h, reunindo cinco faixas que marcam momentos importantes da trajetória da artista. Novas faixas e clipes serão lançados em breve como parte da continuidade do projeto.
Novo EP traz parcerias com Simone Mendes e Liniker
O EP inclui a já conhecida “Campeão dos Piores”, parceria com Simone Mendes e um dos vídeos mais assistidos no YouTube nas últimas semanas com mais de 1 milhão de visualizações, além de “Três Versões”, “Tarde Demais”, “Espero Que Seja Feliz” e um emocionante medley com “Te Beijo Chorando / Podem Até Nos Separar / Pote de Ouro”, que conta com participação especial de Liniker.
O clipe desse encontro, gravado ao vivo, será lançado no YouTube nesta sexta-feira (17), às 12h, abrindo uma sequência de vídeos inéditos que serão divulgados nos próximos dias.
A parceria entre Priscila Senna e Liniker, iniciada em 2024, é marcada por emoção, potência vocal e admiração mútua.
O sucesso “Pote de Ouro”, do álbum Caju de Liniker, atualmente indicado ao Grammy Latino 2025 em três categorias, incluindo Álbum do Ano, não poderia ficar de fora deste momento tão simbólico do TBT da Musa.
Além de Simone Mendes e Liniker, o projeto conta com participações especiais de Maiara & Maraisa, Pablo, Iguinho & Lulinha, Léo Foguete e Tayara Andrezza.