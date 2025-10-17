fechar
Celebridades | Notícia

Priscila Senna lança primeira parte do EP do audiovisual "15 Anos – TBT da Musa", com participação especial de Liniker

Gravado no Marco Zero com mais de 30 mil pessoas, o projeto está disponível nas plataformas; clipe com Liniker estreia no YouTube nesta sexta (17).

Por Thallys Menezes Publicado em 17/10/2025 às 11:04
Liniker e Priscila Senna no TBT da Musa
Liniker e Priscila Senna no TBT da Musa - Felipe Souto Maior

Clique aqui e escute a matéria

Priscila Senna dá mais um passo na celebração de seus 15 anos de carreira com o lançamento da primeira parte do EP do audiovisual “Priscila Senna – 15 Anos: TBT da Musa”.

Gravado ao vivo no Marco Zero do Recife, diante de mais de 30 mil pessoas, o projeto estreia nas plataformas de áudio no dia 16 de outubro, às 21h, reunindo cinco faixas que marcam momentos importantes da trajetória da artista. Novas faixas e clipes serão lançados em breve como parte da continuidade do projeto.

Novo EP traz parcerias com Simone Mendes e Liniker

O EP inclui a já conhecida “Campeão dos Piores”, parceria com Simone Mendes e um dos vídeos mais assistidos no YouTube nas últimas semanas com mais de 1 milhão de visualizações, além de “Três Versões”, “Tarde Demais”, “Espero Que Seja Feliz” e um emocionante medley com “Te Beijo Chorando / Podem Até Nos Separar / Pote de Ouro”, que conta com participação especial de Liniker.

Leia Também

O clipe desse encontro, gravado ao vivo, será lançado no YouTube nesta sexta-feira (17), às 12h, abrindo uma sequência de vídeos inéditos que serão divulgados nos próximos dias.

A parceria entre Priscila Senna e Liniker, iniciada em 2024, é marcada por emoção, potência vocal e admiração mútua.

O sucesso “Pote de Ouro”, do álbum Caju de Liniker, atualmente indicado ao Grammy Latino 2025 em três categorias, incluindo Álbum do Ano, não poderia ficar de fora deste momento tão simbólico do TBT da Musa.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além de Simone Mendes e Liniker, o projeto conta com participações especiais de Maiara & Maraisa, Pablo, Iguinho & Lulinha, Léo Foguete e Tayara Andrezza.

Leia também

Priscila Senna é convidada para o Grammy Latino 2025
MÚSICA

Priscila Senna é convidada para o Grammy Latino 2025
Priscila Senna lança "Campeão dos Piores" ao lado de Simone Mendes, hit gravado em show no Marco Zero
música

Priscila Senna lança "Campeão dos Piores" ao lado de Simone Mendes, hit gravado em show no Marco Zero

Compartilhe

Tags