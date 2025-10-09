fechar
Cultura | Notícia

Priscila Senna é convidada para o Grammy Latino 2025

Convite partiu da cantora Liniker, que lidera a lista de brasileiros indicados com o álbum 'Caju'; Priscila participa do disco na faixa 'Pote de Ouro'

Por Emannuel Bento Publicado em 09/10/2025 às 14:17 | Atualizado em 09/10/2025 às 16:04
Priscila Senna e Liniker no clipe de "Pote de Ouro"
Priscila Senna e Liniker no clipe de "Pote de Ouro" - LARISSA KREILI/DIVULGAÇÃO

A cantora pernambucana Priscila Senna foi convidada para participar da 26ª edição do Grammy Latino, que será realizada em 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA). A cerimônia celebra os principais nomes e produções da música latina lançadas ao longo do último ano.

De acordo com informações obtidas pelo JC, o convite partiu da cantora Liniker, que lidera a lista de brasileiros indicados na edição de 2025, concorrendo em sete categorias com o álbum "Caju" (2024) — incluindo a cobiçada categoria de Álbum do Ano.

Priscila participa do disco na faixa "Pote de Ouro", parceria que ganhou clipe dirigido por Liniker e Sillas H, gravado em São Paulo.

Liniker teria convidado vários colaboradores do projeto para acompanhá-la na cerimônia. Por isso, ainda não há confirmação sobre uma possível performance conjunta de Liniker e Priscila durante o evento.

As duas já haviam dividido o palco anteriormente, em apresentação no Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, e voltaram a colaborar recentemente no DVD de Priscila Senna, gravado no Marco Zero do Recife.

"Foi um grande encontro, porque ela é uma das maiores vozes da música brasileira e um dos momentos preferidos da minha carreira”, declarou Liniker à época do lançamento do clipe de "Pote de Ouro".

Pernambucanos entre os indicados

Artistas de Pernambuco figuram entre os indicados ao Grammy Latino 2025. A categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa reúne quatro pernambucanos entre os cinco finalistas:

  • Joyce Alane – Casa Coração
  • Natascha Falcão – Universo de Paixão
  • Fitti – Transespacial
  • João Gomes, com o projeto Dominguinho, ao lado de Mestrinho e Jota.Pê

Na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, o pernambucano Léo Foguete, natural de Petrolina, também representa o Estado com o trabalho Obrigado Deus.

