Cultura | Notícia

Horóscopo 10/10: Sextou com Lua em Gêmeos inspirando curiosidade e otimismo! Troque experiências e aprenda algo novo

Por Aisha Vitória Publicado em 09/10/2025 às 13:39
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Sextou com energia positiva! A Lua em Gêmeos favorece a comunicação e deslocamentos hoje. Divirta-se com os amigos e aumente sua rede de contatos com seu jeito animado.

Aproveite também a leveza do romance que os astros prometem para hoje. Mantenha-se otimista!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 22, 06, 31

Touro

Organize suas finanças e trabalho! A Lua em Gêmeos favorece essa ordem! Uma grana extra pode surgir. Vale negociar bônus ou um aumento.

Investir em si será a chave do sucesso! Cuidado com possessividade no amor. Mantenha a calma na paquera.

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 02, 45, 54

Gêmeos

Dia de grande energia com a Lua iluminando seu signo. Os planos de viagem podem se tornar realidade!

Não se esqueça de mostrar seu lado descontraído no amor e dar ao seu parceiro toda a atenção que ele merece. Aproveite!

  • Cor: CREME
  • Palpite: 41, 44, 08

Câncer

Sextou, mas conserve as energias! Foque nas tarefas e confie na sua intuição. Ela guia você e abre caminhos para que perceba intenções ocultas.

Na vida amorosa, se prepare, pois o mistério ronda seu dia, mas ótimas surpresas podem aparecer!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 45, 38, 02

Leão

Hoje, seu sucesso no trabalho estará ligado à colaboração e empatia com os colegas. Amizades ganham destaque, com conselhos valiosos a dar.

O amor está no ar, com potencial para conhecer alguém novo ou aumentar a sintonia com o par. Valorize as conexões!

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 37, 30, 28

Virgem

Hoje é um dia de mergulhar no trabalho com determinação e foco! Seus esforços renderão frutos e sua popularidade está em ascensão.

No amor, o clima é de seriedade, ótimo para conversar sobre o futuro. Fique atento a interesses românticos maduros.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 47, 36, 18

Libra

Sextou com Lua em Gêmeos inspirando curiosidade e otimismo! Troque experiências e aprenda algo novo.

Ótima energia para viagens e, solteiros, o humor é o seu charme hoje. Possibilidade de romance à distância e muita diversão no amor.

  • Cor: PINK
  • Palpite: 33, 14, 06

Escorpião

Sexta-feira pede limpeza, foco e finalização de ciclos. Sua concentração está em alta, aproveite para tarefas individuais ou trabalho em casa.

Se prepare para mudanças e inícios de novas jornadas. Na paquera, a sua sensualidade está em alta.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 37, 12, 28

Sagitário

Hoje é dia de focar no relacionamento e investir em boas conversas. A solidão fica de lado para uma noite animada.

Quem sabe uma paquera não vira algo mais? O romance também anda de vento em popa, então aproveite a sintonia do casal!

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 09, 54, 10

Capricórnio

Prepare-se para um dia de trabalho intenso e recompensas financeiras. Mergulhe nas tarefas com determinação e mantenha o foco, sua dedicação vai valer a pena.

Cuide da sua saúde e, embora o amor possa dar um passo atrás hoje, mantenha a tranquilidade.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 13, 14, 04

Aquário

Sextou com sorte e criatividade em alta! No trabalho, seus maiores trunfos serão a conexão com pessoas, especialmente jovens.

Seu charme fica a todo vapor, atraindo os olhares por onde passar. E fique tranquilo, o romantismo está no ar para melhorar a vida a dois!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 03, 21, 54

Peixes

Prepare-se para brilhar no trabalho, especialmente se é relacionado à família ou feito em casa. Mantenha-se determinado nas tarefas diárias.

Segredos antigos podem ser revelados. O amor fica mais tranquilo, fortalecido com momentos especiais. Sucesso e segredos marcam o dia!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 41, 15, 08

