Cultura | Notícia

Autora cearense Socorro Acioli celebra recepção calorosa na Bienal PE: 'Espero voltar em breve'

Autora de mais de 20 livros, escritora participou da conversa "Sobre espantos, delírios e santos", mediada por Schneider Carpeggiani

Por Emannuel Bento Publicado em 09/10/2025 às 12:04 | Atualizado em 09/10/2025 às 12:05
Socorro Acioli durante conversa na 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Socorro Acioli durante conversa na 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - EVELYN VICTORIA/BIENAL PE

A escritora cearense Socorro Acioli se disse emocionada com o público que lotou o auditório da 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, realizada em Olinda. Autora de mais de 20 livros e com 200 mil exemplares vendidos apenas pela Companhia das Letras, ela participou, no último domingo (5), da conversa "Sobre espantos, delírios e santos", mediada por Schneider Carpeggiani.

"Muito obrigada, Recife! Quando eu chego em casa e vejo os vídeos fico emocionada com o tanto que vocês esperaram em pé, no chão, por horas, para estar um pouquinho comigo", publicou, nesta terça-feira (7).

"Para quem não conseguiu senha, eu espero voltar em breve a Recife. Infelizmente os eventos precisam limitar o número de pessoas para que tudo funcione”, disse a autora de obras como "Oração para Desaparecer" (2023) e "A Cabeça do Santo" (2014).

Em seguida, completou: "De todo coração: vocês me trazem muita felicidade. Merecem livro novo, o melhor que eu puder fazer. Um beijo, pessoal de Recife, vocês são demais."

Autora

Socorro Acioli é jornalista, professora e vencedora do Prêmio Jabuti 2013 na categoria infantil. Escreve para crianças, jovens e adultos, consolidando-se como um dos nomes mais relevantes da literatura contemporânea brasileira.

Seu romance "A Cabeça do Santo" teve edições publicadas no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, México e Itália. A obra narra a história de um homem que passa a ouvir vozes, rezas e sussurros femininos dirigidos a Santo Antônio e, a partir disso, começa a promover encontros entre apaixonados que fazem pedidos ao santo.

15ª Bienal PE

Com o tema "Ler é sentir cada palavra", a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco é o maior evento literário do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. A programação segue até o próximo domingo (12), com funcionamento das 9h às 21h de segunda a sexta-feira e das 10h às 21h aos sábados e domingos.

