Priscila Senna lança "Campeão dos Piores" ao lado de Simone Mendes, hit gravado em show no Marco Zero

O novo single faz parte do audiovisual "15 Anos TBT da Musa", que celebra a trajetória da artista e marca uma fase de consolidação em nível nacional

A carreira de Priscila Senna segue em plena ascensão e acaba de ganhar um novo capítulo marcante.

A cantora pernambucana lançou oficialmente, nesta semana, o single “Campeão dos Piores”, parceria inédita com Simone Mendes, já disponível em todas as plataformas digitais.

A gravação aconteceu em um dos palcos mais emblemáticos do país, o Marco Zero, no Recife, diante de uma multidão que lotou o espaço.

O lançamento foi celebrado em grande estilo, com uma coletiva de imprensa que reuniu mais de 40 veículos de comunicação nacionais, reforçando o impacto do projeto e a expectativa em torno da música.

O novo single faz parte do audiovisual “15 Anos TBT da Musa”, que celebra a trajetória da artista e marca uma fase de consolidação em nível nacional.

A escolha de Simone Mendes

Com uma base sólida de fãs e números impressionantes – mais de 600 mil ouvintes mensais no Spotify, 1,7 milhão de inscritos no YouTube e 700 milhões de visualizações acumuladas – Priscila Senna não poupou elogios à parceira musical.



“Essa música tem uma força muito grande e precisava de uma voz que trouxesse ainda mais verdade para a mensagem. Simone foi a escolha perfeita. Dividir essa faixa com ela, no palco do Marco Zero, em um momento tão importante da minha carreira, foi emocionante demais”, declarou a cantora.

Simone Mendes também destacou a emoção de estar nesse projeto.

“Quando a Priscila me chamou para participar, eu fiquei muito feliz. Sempre admirei a trajetória dela e a potência da música nordestina. Cantar ‘Campeão dos Piores’ ao lado dela foi um presente, porque é uma canção que fala de dor, mas também de libertação.”

Assista Campeão dos Piores:

Parcerias e novos voos

O audiovisual “15 Anos TBT da Musa” ainda reserva outras participações de peso, entre elas Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Iguinho & Lulinha, Léo Foguete e Tayara Andrezza.

O projeto chega para consolidar de vez o nome de Priscila Senna como um dos grandes fenômenos da música brasileira contemporânea, ultrapassando o título de “Musa do Brega” e alcançando novas dimensões em sua trajetória.

A artista, que soma mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, vive um dos momentos mais intensos da carreira, com agenda cheia.

Neste mês de outubro, ela segue com shows em várias cidades do Nordeste, além de se apresentar no Rio de Janeiro e em São Paulo, ampliando ainda mais sua conexão com diferentes públicos.