Últimas | Notícia

Bairro do Recife recebe espetáculo "Festivais da MPB", comandado pelo pernambucano Leandro Silva

Espetáculo é uma homenagem aos ícones da Música Popular Brasileira, com interpretações de Leandro Silva e experiências interativas

Por Guilherme Gusmão' Publicado em 02/10/2025 às 15:26
Leandro Silva
Leandro Silva - Divulgação

No próximo domingo (5), o Recife vai se transformar em palco de uma verdadeira viagem pela história da Música Popular Brasileira (MPB). A Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, recebe às 19h o espetáculo “Festivais da MPB”, comandado pelo pernambucano Leandro Silva. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

O projeto, de caráter independente, propõe um mergulho nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — período em que os festivais de música televisionados revelaram talentos e transformaram a MPB em símbolo de identidade, resistência e emoção coletiva.

No palco, Leandro interpreta grandes clássicos da época, reunindo emoção e vigor, enquanto convida o público a reviver momentos inesquecíveis da música brasileira.

Com trajetória profissional iniciada aos 16 anos, Leandro Silva construiu uma carreira marcada pela versatilidade e dedicação. É licenciado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui formação técnica pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife (CPCMR).

O artista já gravou cinco CDs revisitando clássicos da MPB e dividiu palcos e gravações com grandes nomes, como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga.

Entre suas participações mais marcantes estão a abertura do Carnaval do Recife em 2004 e a apresentação com a Spok Frevo Orquestra na cerimônia dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã.

Além de intérprete, Leandro atuou em projetos de homenagem, como Todos Cantam Lenine, e trabalhou como produtor musical em discos, DVDs e shows de repercussão nacional, consolidando-se como um artista múltiplo, capaz de unir técnica, emoção e memória cultural.

O espetáculo vai além da música. Um telão exibirá depoimentos de artistas e produtores da era dos festivais, letras das canções e fichas técnicas, proporcionando uma experiência interativa e convidando o público a cantar junto. 

“É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.

