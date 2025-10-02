Bairro do Recife recebe espetáculo "Festivais da MPB", comandado pelo pernambucano Leandro Silva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espetáculo é uma homenagem aos ícones da Música Popular Brasileira, com interpretações de Leandro Silva e experiências interativas

Clique aqui e escute a matéria

No próximo domingo (5), o Recife vai se transformar em palco de uma verdadeira viagem pela história da Música Popular Brasileira (MPB). A Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, recebe às 19h o espetáculo “Festivais da MPB”, comandado pelo pernambucano Leandro Silva. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

O projeto, de caráter independente, propõe um mergulho nas décadas de 1960, 1970 e 1980 — período em que os festivais de música televisionados revelaram talentos e transformaram a MPB em símbolo de identidade, resistência e emoção coletiva.

No palco, Leandro interpreta grandes clássicos da época, reunindo emoção e vigor, enquanto convida o público a reviver momentos inesquecíveis da música brasileira.

Com trajetória profissional iniciada aos 16 anos, Leandro Silva construiu uma carreira marcada pela versatilidade e dedicação. É licenciado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui formação técnica pelo Centro Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife (CPCMR).

O artista já gravou cinco CDs revisitando clássicos da MPB e dividiu palcos e gravações com grandes nomes, como Naná Vasconcelos, Antônio Carlos Nóbrega, Emílio Santiago, Elba Ramalho, Paulo Diniz, Spok Frevo Orquestra, Jorge de Altinho e Nena Queiroga.

Entre suas participações mais marcantes estão a abertura do Carnaval do Recife em 2004 e a apresentação com a Spok Frevo Orquestra na cerimônia dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã.

Além de intérprete, Leandro atuou em projetos de homenagem, como Todos Cantam Lenine, e trabalhou como produtor musical em discos, DVDs e shows de repercussão nacional, consolidando-se como um artista múltiplo, capaz de unir técnica, emoção e memória cultural.

O espetáculo vai além da música. Um telão exibirá depoimentos de artistas e produtores da era dos festivais, letras das canções e fichas técnicas, proporcionando uma experiência interativa e convidando o público a cantar junto.

“É mais que um show, é uma experiência coletiva, que reconecta gerações em torno de um legado que ainda pulsa”, destaca a produção.