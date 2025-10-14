fechar
Walcyr Carrasco compartilha bastidores da carreira durante podcast: "Disciplina"

Autor fala sobre criação, disciplina e o desafio de equilibrar vida pessoal e artística em entrevista com Anderson Cavalcante em podcast

Por Bianca Tavares Publicado em 14/10/2025 às 8:04
Imagem de Walcyr Carrasco e Anderson Cavalcante
Imagem de Walcyr Carrasco e Anderson Cavalcante - Reprodução/Instagram (@andersoncavalcanteoficial)

O dramaturgo e escritor Walcyr Carrasco foi o convidado da semana no podcast Negócios & Família, comandado por Anderson Cavalcante, CEO da Buzz Editora.

Durante a conversa, o autor de sucessos como O Cravo e a Rosa, Alma Gêmea e Verdades Secretas relembrou momentos marcantes da carreira, além de revelar detalhes sobre seu processo criativo e a busca por relevância em um mercado cultural em constante mudança.

Walcyr refletiu sobre a importância da disciplina, motivação e consistência em meio às pressões da televisão e da literatura, destacando o equilíbrio entre vida pessoal e criação artística.

“Tento, ao máximo, manter disciplina, motivação e consistência em meio a prazos e expectativas, além de sempre refletir sobre como conciliar a produção artística com os vínculos familiares. Nossa memória afetiva - tanto a pessoal quanto a do público - é essencial para sustentar minhas obras e mostra como histórias que atravessam gerações são nutridas por identidade, experiência e afinidade emocional”, conta o autor.

O episódio também explorou as estratégias para dialogar com diferentes gerações e manter a conexão emocional com o público, um dos pilares do sucesso de suas obras.

Apresentado por Anderson Cavalcante, o Negócios & Família vai além do universo corporativo e propõe reflexões sobre valores, aprendizados e vulnerabilidades que moldam o ser humano por trás do profissional.

"A cada episódio, o ouvinte é levado a perceber que o verdadeiro sucesso não se mede apenas em números, mas na capacidade de construir vínculos sólidos e transmitir princípios duradouros”, explica.

O podcast está disponível nas principais plataformas de streaming.

