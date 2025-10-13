Maria Venture volta atrás sobre fim do noivado com Yasmin Santos e chora em live: "A queda é muito alta"
Influenciadora apagou os stories após viralizar e afirmou ter tido um surto de ansiedade; fãs levantaram teorias sobre reconciliação
A madrugada desta segunda-feira (13) foi marcada por um turbilhão de emoções para os fãs de Yasmin Santos e Maria Venture. A influenciadora anunciou o fim do noivado com a cantora em uma publicação no Instagram e, pouco depois, apareceu chorando em uma live no TikTok.
“Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicar que não estamos mais juntas”, escreveu Maria, acrescentando que o relacionamento havia sido o mais marcante de sua vida.
“Nunca cheguei tão longe com alguém como cheguei com ela. E sendo assim, a queda é muito alta, claro. Com amor e dor, Maria Julia.”
O casal, que estava junto há cerca de dois anos, havia marcado o casamento para fevereiro de 2026. A notícia rapidamente viralizou, levando o nome das duas aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).
Entre desabafo e arrependimento
Poucas horas depois, Maria apagou as postagens e voltou às redes para se explicar. Em novos stories, ela contou que sofre com crises de ansiedade e que o anúncio do término foi impulsivo.
“Oi, acho que devo algumas explicações a vocês, certo? Primeiramente, gostaria de dizer que tenho episódios de picos de ansiedade e pânico. Mas já tem um tempinho”, escreveu.
Durante a live, visivelmente abalada, Maria afirmou que havia passado por uma decepção pessoal e se arrependeu de ter exposto o desabafo: “Eu só tive uma decepção muito grande, que eu nunca pensei que teria, é só por isso que eu tô desse jeito.”
Mesmo após o episódio, a influenciadora fez questão de demonstrar apoio à cantora e ao novo projeto musical dela: “Voa, meu amor. Esse projeto Intuição veio para te tornar maior. Ansiosa pelo dia 30/10 (lançamento da música) e sonhando com o dia do nosso casamento (08/02).”
A mensagem reacendeu especulações de que o casal possa ter apenas passado por uma crise momentânea. Até o momento, Yasmin Santos não se pronunciou sobre o ocorrido.