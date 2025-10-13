Maria Venture volta atrás sobre fim do noivado com Yasmin Santos e chora em live: "A queda é muito alta"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciadora apagou os stories após viralizar e afirmou ter tido um surto de ansiedade; fãs levantaram teorias sobre reconciliação

Clique aqui e escute a matéria

A madrugada desta segunda-feira (13) foi marcada por um turbilhão de emoções para os fãs de Yasmin Santos e Maria Venture. A influenciadora anunciou o fim do noivado com a cantora em uma publicação no Instagram e, pouco depois, apareceu chorando em uma live no TikTok.

“Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicar que não estamos mais juntas”, escreveu Maria, acrescentando que o relacionamento havia sido o mais marcante de sua vida.

“Nunca cheguei tão longe com alguém como cheguei com ela. E sendo assim, a queda é muito alta, claro. Com amor e dor, Maria Julia.”

O casal, que estava junto há cerca de dois anos, havia marcado o casamento para fevereiro de 2026. A notícia rapidamente viralizou, levando o nome das duas aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Leia Também Zé Felipe beija Ana Castela na frente de ex-noiva; confira o momento

Entre desabafo e arrependimento

Poucas horas depois, Maria apagou as postagens e voltou às redes para se explicar. Em novos stories, ela contou que sofre com crises de ansiedade e que o anúncio do término foi impulsivo.

“Oi, acho que devo algumas explicações a vocês, certo? Primeiramente, gostaria de dizer que tenho episódios de picos de ansiedade e pânico. Mas já tem um tempinho”, escreveu.

Durante a live, visivelmente abalada, Maria afirmou que havia passado por uma decepção pessoal e se arrependeu de ter exposto o desabafo: “Eu só tive uma decepção muito grande, que eu nunca pensei que teria, é só por isso que eu tô desse jeito.”

Mesmo após o episódio, a influenciadora fez questão de demonstrar apoio à cantora e ao novo projeto musical dela: “Voa, meu amor. Esse projeto Intuição veio para te tornar maior. Ansiosa pelo dia 30/10 (lançamento da música) e sonhando com o dia do nosso casamento (08/02).”

A mensagem reacendeu especulações de que o casal possa ter apenas passado por uma crise momentânea. Até o momento, Yasmin Santos não se pronunciou sobre o ocorrido.

