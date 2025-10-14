Ex-bailarina do Faustão confirma retorno como musa do Carnaval após ser presa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Natacha Horana anunciou que retomou ao seu posto de musa na Gaviões da Fiel, e vai desfilar no grupo especial do Carnaval 2026, em São Paulo.

A ex-bailarina do Faustão, que havia sido presa sob acusação de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organização criminosa, ficou fora dos desfiles neste ano, e foi liberada apenas em março.

Apesar do afastamento, Natacha Horana assegurou que seu lugar na agremiação paulista sempre esteve reservado. “Meu lugar estava guardado. Se eu saísse até a véspera do desfile eu ia desfilar. Se eu saísse no dia, meu lugar estava lá. Eles sempre deixaram claro isso. Então, eu orei até o último minuto para conseguir a liberdade e poder desfilar pra minha escola de coração e alma. Como não saí, fiquei arrasada, muito triste”, declarou.

A ex-bailarina do Faustão ressaltou que sua relação com a Gaviões da Fiel vai além do posto de musa. “Fico muito orgulhosa, honrada e emocionada por nunca ter perdido meu posto de musa. Porque afinal não é só um posto, é uma história. Como musa, estou há cinco anos, mas com o coração a vida inteira. Então, não é só um posto pra aparecer, mas sim um amor incondicional”, disse.

