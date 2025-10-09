É do Brasil! 8 artistas nacionais que já foram indicados ao Oscar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A arte nacional reconhecida nos palcos de Hollywood! Confira alguns brasileiros que levaram o talento nacional à maior premiação do cinema mundial.

O Brasil brilha no palco do Oscar!

Hollywood já foi palco de momentos de glória para o cinema brasileiro. Embora a categoria de Melhor Filme Internacional seja a mais lembrada, diversos talentos do Brasil cruzaram fronteiras e conquistaram indicações em diversas categorias.

Essas conquistas não apenas celebram o talento nacional, mas também consolidam a importância da produção brasileira no cenário cinematográfico global.

Enquanto se prepara para torcer pela nova promessa "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, relembre alguns dos principais indicados!

Artistas nacionais que já foram indicados ao Oscar

Walter Salles (1999)



O diretor Walter Salles recebeu uma indicação na categoria de Melhor Filme Estrangeiro com o longa "Central do Brasil", que também conquistou o Urso de Ouro em Berlim. Em 2024, o diretor venceu a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro, o primeiro Oscar do Brasil, por "Ainda Estou Aqui".

Fernanda Montenegro (1999) e Fernanda Torres (2024)



Talento de família! A aclamada atriz Fernanda Montenegro foi indicada na categoria de Melhor Atriz por sua performance em "Central do Brasil". Ela foi a primeira artista brasileira a ser indicada em uma categoria principal de atuação no Oscar. Sua filha, Fernana Torres, se juntou ao time com "Ainda Estou Aqui".

Anselmo Duarte (1963)

O ator, diretor e roteirista Anselmo Duarte conquistou a primeira indicação competitiva para o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro com o clássico "O Pagador de Promessas", vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes. Embora não tenha levado o prêmio, a indicação marcou a abertura do cinema brasileiro para o reconhecimento internacional.

Fernando Meirelles (2004)

O cineasta se tornou o primeiro artista nascido no Brasil a ser indicado na categoria de Melhor Diretor pelo aclamado filme "Cidade de Deus". A produção brasileira de 2002 também recebeu outras três indicações naquele ano (Roteiro Adaptado, Fotografia e Montagem), sendo até hoje o filme mais indicado da história do país.

Sérgio Mendes e Carlinhos Brown (2012)



Os músicos Sérgio Mendes e Carlinhos Brown compartilharam uma indicação na categoria de Melhor Canção Original pela música "Real in Rio", parte da trilha sonora do filme de animação Rio (2011).

Carlos Saldanha (2004 e 2018)

O diretor e animador Carlos Saldanha foi indicado duas vezes. A primeira foi em 2004 na categoria de Melhor Curta de Animação por "A Aventura Perdida de Scrat" (Ice Age), e a segunda em 2018 na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação por "Ferdinando".