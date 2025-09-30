fechar
Celebridades | Notícia

10 pais e filhos que já atuaram juntos na TV e no cinema

Talento de casa para as telas! Confira 10 casos de pais, mães, filhos ou filhas que dividiram o palco em grandes do Brasil e de Hollywood.

Por Thallys Menezes Publicado em 30/09/2025 às 22:55 | Atualizado em 30/09/2025 às 23:06
Murilo Benício e Antonio Benício
Murilo Benício e Antonio Benício - Reprodução/Globo

Às vezes, o talento pode se tornar um verdadeiro legado familiar!

No Brasil e em Hollywood, existem diversos casos de pais e filhos que compartilharam o mesmo set de filmagem, seja interpretando parentes nas telas ou apenas dividindo o elenco de uma produção. Relembre 10 dos casos mais famosos!

10 famílias que atuaram juntas na TV e no cinema

1. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

A dupla de atrizes é um dos maiores exemplos de legado artístico no Brasil. Elas atuaram juntas em diversos projetos no cinema, no teatro e na TV.

Entre os mais marcantes estão os filmes "Fogo e paixão" (1989), "O que é isso, companheiro?" (1997), e na série "Amor & Sorte" (2020).

Além isso, elas também dividiram o mesmo personagem em diferentes idades, em produções como "Casa de Areia" (2005) e "Ainda Estou Aqui" (2024), que rendeu a Torres uma indicação ao Oscar.

2. Regina e Gabriela Duarte

Mãe e filha atuaram lado a lado na novela "Por Amor" (1997), onde a coincidência do casting permitiu que interpretassem, de fato, mãe e filha na ficção. Regina deu vida a Helena, e Gabriela foi Maria Eduarda, sua filha rebelde.

Elas voltaram a integrar o mesmo projeto na minissérie "Chiquinha Gonzaga" (1999) e na novela "A Lei do Amor" (2016). Em ambas as ocasiões interpretaram duas diferentes fases da mesma personagem.

3. Will Smith e Jaden Smith

Em Hollywood, a parceria familiar se destacou em dois filmes. O primeiro foi o drama "À Procura da Felicidade" (2006), onde interpretaram pai e filho. Anos depois, eles voltaram a trabalhar juntos na ficção científica "Depois da Terra" (2013).

4. Meryl Streep e Mamie Gummer

Meryl Streep, uma das atrizes mais aclamadas do mundo, atuou com a filha, Mamie Gummer, no filme "Ricki and the Flash: De Volta pra Casa" (2015). No longa, a relação de mãe e filha, apesar de turbulenta, era real na ficção, intensificando a performance da dupla.

Antes disso, elas já haviam dividido a mesma personagem no drama "Evening" (2007).

5. Angelina Jolie e Vivienne Jolie

A filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Vivienne, teve uma participação especial no filme "Malévola" (2014), interpretando a versão criança da Princesa Aurora, papel adulto de Elle Fanning. Jolie afirmou que Vivienne foi a única criança que não se assustou com sua fantasia de Malévola.

6. Murilo Benício e Antonio Benício

Pai e filho atuaram juntos na novela "Amor de Mãe" (2019), na TV Globo. Enquanto Murilo interpretava o empresário Raul, Antonio deu vida a Vinícius, seu filho na trama. Foi a primeira grande oportunidade de Antonio na televisão.

7. Tarcísio Meira, Glória Menezes e Tarcísio Filho

Esta é uma das famílias mais tradicionais da televisão brasileira. Glória e seu filho atuaram juntos na novela "Brega & Chique" (1987), da Globo.

Os dois "Tarcísios" também dividiram o set anos depois, na novela "Um Anjo Caiu do Céu" (2001), quando interpretaram pai e filho.

8. Débora Duarte, Palomma Duarte e Lima Duarte

Mãe e filha atuaram lado a lado na novela "Terra Nostra" (1999). Débora interpretava uma imigrante italiana chamada Maria do Socorro, e Palomma era a jovem Angélica, suas personagens interagiam diretamente na trama.

Palomma também contracenou recentemente com o avô, Lima Duarte, na novela "Além da Ilusão" (2022). 

Pai adotivo de Débora, Lima também já dividiu a tela com a filha em "Pecado Capital" (1975).

9. Fábio Jr., Fiuk e Cleo

Fábio Jr. atuou ao lado dos filhos no filme "Me Tira da Mira" (2022). Antes disso, o cantor já interpretou o pai da personagem de Cleo na comédia "Qualquer Gato Vira-Lata 2" (2015).

10. Miley Cyrus e Billy Ray Cyrus

A série "Hannah Montana" (2006-2011) foi o palco perfeito para a dupla. Miley e seu pai, o cantor country Billy Ray Cyrus, interpretaram pai e filha na vida real e na ficção, transformando a série em um fenômeno mundial.

