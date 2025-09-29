fechar
Qual é o estado de saúde de Tom Holland? Ator de Homem-Aranha atualiza fãs

Após acidente que paralisou as filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", Tom Holland apareceu a público pela primeira vez, tranquilizando fãs.

Por Thallys Menezes Publicado em 29/09/2025 às 21:49
Tom Holland como Homem-Aranha
Tom Holland como Homem-Aranha - Reprodução/Youtube

Nos últimos dias, Tom Holland assustou fãs do mundo todo no set de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". 

A estrela da Marvel sofreu um acidente nas filmagens durante as gravações no último dia 20 de setembro, segundo o jornal britânico The Sun.

Tom teria caído e machucado a cabeça, com suspeita de concussão ou até de uma fratura no local. As filmagens foram paralisadas com o acidente.

Tom Holland atualiza fãs sobre estado de saúde

Segundo o The Sun, além de Tom Holland, uma dublê também se feriu com o acidente, que foi confirmado por um serviço de ambulância local.

Em live no seu Instagram realizada no ultimo sábado (27), o intérprete de Peter Parker atualizou os fãs sobre seu quadro. 

A transmissão aconteceu no dia de um evento beneficente de sua instituição The Brothers Trust. 

"Sinto muito por ter tido que sair [do evento] mais cedo, mas estou me sentindo melhor e me recuperando. Um enorme agradecimento ao meu pai por assumir depois da minha saída. O show ficou consideravelmente mais engraçado", disse.

As filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" foram retomadas após uma semana de pausa.

Além de Tom, sua noiva Zendaya também retorna ao longa como MJ. Também estão confirmados no novo longa-metragem do herói Mark Ruffalo, como o Hulk, John Bernthal, como o Justiceiro, e Sadie Sink, em papel ainda não revelado.

A estreia do filme no Brasil está marcada para 30 de julho de 2026.

 

