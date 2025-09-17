fechar
Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra cresce, brilha pelo talento e será o novo galã no remake de Dona Beja

André Luiz Miranda, conhecido por seu papel de Tiziu na novela Terra Nostra, fará parte do elenco de Dona Beja, remake produzido pela HBO Max

Por Guilherme Gusmão Publicado em 17/09/2025 às 15:19
Novela Terra Nostra
Novela Terra Nostra - Reprodução/Instagram de Andre Luiz miranda

Vinte e seis anos após sua estreia na novela Terra Nostra como o carismático Tiziu, o ator André Luiz Miranda está de volta em uma grande produção.

Aos 37 anos, ele foi escalado para o remake de Dona Beja, da HBO Max, onde disputará a mão da protagonista, interpretada por Grazi Massafera.

Terra Nostra, que retratou a imigração italiana no século 19, foi o ponto de partida de uma carreira sólida para o então ator mirim.

Ele seguiu atuando em produções como A Casa das Sete Mulheres (2003) e Sítio do Picapau Amarelo (2004) e, mais tarde, na Record, onde viveu Silas na série Paulo, O Apóstolo.

Reprodução/Instagram
Andre Luiz Miranda - Reprodução/Instagram

Houve um período em que Miranda se aventurou fora da atuação, abrindo um restaurante no Rio de Janeiro em 2013.

Ele retornou às novelas em 2017 e agora se prepara para um dos papéis de destaque em Dona Beja, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2026.

