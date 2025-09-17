Lembra dele? Ator mirim de Terra Nostra cresce, brilha pelo talento e será o novo galã no remake de Dona Beja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

André Luiz Miranda, conhecido por seu papel de Tiziu na novela Terra Nostra, fará parte do elenco de Dona Beja, remake produzido pela HBO Max

Vinte e seis anos após sua estreia na novela Terra Nostra como o carismático Tiziu, o ator André Luiz Miranda está de volta em uma grande produção.

Aos 37 anos, ele foi escalado para o remake de Dona Beja, da HBO Max, onde disputará a mão da protagonista, interpretada por Grazi Massafera.

Terra Nostra, que retratou a imigração italiana no século 19, foi o ponto de partida de uma carreira sólida para o então ator mirim.

Ele seguiu atuando em produções como A Casa das Sete Mulheres (2003) e Sítio do Picapau Amarelo (2004) e, mais tarde, na Record, onde viveu Silas na série Paulo, O Apóstolo.

Andre Luiz Miranda - Reprodução/Instagram

Houve um período em que Miranda se aventurou fora da atuação, abrindo um restaurante no Rio de Janeiro em 2013.

Ele retornou às novelas em 2017 e agora se prepara para um dos papéis de destaque em Dona Beja, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2026.