"Absurdo" e "descabido": Chico Buarque nega paternidade de suposto filho
Segundo o processo, o homem afirma que sua mãe teria revelado, antes de morrer, que o cantor e compositor Chico Buarque seria seu pai biológico
Por
Guilherme Gusmão
Publicado em 17/09/2025 às 13:59
| Atualizado em 17/09/2025 às 14:22
Clique aqui e escute a matéria
O cantor e compositor Chico Buarque, de 81 anos, negou ser pai de um homem que ingressou na Justiça com um processo de reconhecimento de paternidade.
Segundo a coluna Fábia Oliveira, a defesa do artista classificou o caso como “absurdo” e “descabido”, reforçando que Chico não conhece o autor da ação nem sua mãe.
O homem afirma que sua mãe teria revelado, antes de morrer, que o músico seria seu pai biológico.
A versão sustenta que a relação entre os dois teria ocorrido no passado e se mantido em segredo por décadas, motivada pelo medo de represálias e pela descrença que a revelação poderia gerar.
Na contestação, Chico Buarque questiona a ausência de qualquer tentativa de contato anterior por parte do autor e aponta contradições nas datas apresentadas.
Para o artista, os relatos carecem de lógica, já que, no período mencionado, ele era uma figura pública reconhecida e já estava casado, o que, segundo a defesa, inviabiliza a narrativa apresentada.
Outro ponto destacado é a falta de provas materiais ou testemunhais que sustentem as alegações. Os advogados de Chico afirmam ter analisado detalhadamente cada elemento do processo, argumentando que a versão apresentada pelo autor não se sustenta e deve ser rejeitada.
O caso segue em andamento na Justiça, ainda sem definição sobre os próximos passos.