Instituto PIPA promove debate sobre paternidade ativa com participação de parlamentares e especialistas

Evento reforça o compromisso das instituições envolvidas com a promoção de políticas públicas voltadas à primeira infância e cuidado compartilhado

Nesta sexta-feira (8), o Instituto PIPA realiza uma mesa de debate sobre paternidade ativa, dentro da programação da mostra Paternidade com Afeto, no lounge do Moinho, no bairro do Recife.

O encontro terá início às 9h e reúne representantes do poder público e da sociedade civil para discutir os avanços legislativos propostos pelo projeto de Lei nº 6216/2023, que trata da ampliação da licença parental e do incentivo à corresponsabilidade no cuidado com crianças na primeira infância.

Detalhes do evento

A mediação será feita por Cláudia Soares, coordenadora do Programa Mãe Coruja. Estão confirmados na mesa o deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), relator da proposta na Câmara dos Deputados; Rogério Morais, diretor do Instituto PIPA; e Rodolfo Canônico, diretor da ONG Family Talks, referência nacional em políticas públicas de parentalidade.

Entre os principais temas abordados estão os impactos sociais e culturais da possível aprovação do projeto, com ênfase na importância do envolvimento masculino na criação dos filhos desde o primeiro ano de vida.

“A pauta da paternidade ativa ultrapassa o campo técnico e toca em transformações profundas nas estruturas familiares. Discutir esse projeto de lei é discutir o futuro das nossas crianças e o papel dos homens na construção de uma sociedade mais justa”, afirma Rogério Morais.

Programação

A programação da mostra continua no sábado (9), com uma roda de conversa aberta ao público, que reunirá pais, mães, cuidadores e ativistas. O momento será conduzido pelo comunicador Hugo Madureira.

Em seguida, haverá a Passeata do Pai Presente, uma caminhada pelo bairro do Recife como forma de mobilização em defesa do PL 6216/2023 e da valorização da paternidade responsável.

Encerrando as atividades, o evento reforça o compromisso das instituições envolvidas com a promoção de políticas públicas voltadas à primeira infância e à construção de uma cultura de cuidado compartilhado.

