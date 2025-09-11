fechar
Yu Menglong, ator chinês, morre aos 37 anos após cair de prédio

Ator se destacou em "Eternal Love" (2017) e "Go Princess Go". Ele também já participou de realitys musicais. Morte foi confirmada pelo estúdio

Por Marilia Pessoa Publicado em 11/09/2025 às 16:43
Ator chinês Yu Menglong
Ator chinês Yu Menglong - Reprodução/Instagram

Yu Menglong, morreu nesta quinta-feira (11), aos 37 anos. O ator chinês teve destaque pela sua atuação em “Eternal Love” (2017) e “Go Princess Go”, além de ter participado de reality shows.

A informação sobre a morte foi confirmada na página oficial do estúdio que gerencia a carreira do artista.

De acordo com o estúdio, Yu Menglong faleceu após cair de um prédio. Veja a tradução da nota oficial:

"É com grande tristeza que informamos a todos que nosso amado Yu Menglong faleceu em 11 de setembro de 2025, após cair de um prédio. Após o trabalho da polícia, a suspeita criminal foi descartada. Desejamos que o falecido descanse em paz e que os que ficaram sejam fortes", escreveu o estúdio.

