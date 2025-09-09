Namorado de Iza interage com foto polêmica nas redes sociais e mulher se pronuncia: "Não conheço"
Nova polêmica? Yuri Lima e Iza viram seus nomes envoltos em comentários mais uma vez após o ex-jogador repostar a foto de outra mulher.
Clique aqui e escute a matéria
O ex-jogador de futebol Yuri Lima, namorado da cantora Iza, se viu mais uma vez envolto em polêmicas online.
Nesta terça-feira (09/09), internautas notaram que o ex-atleta havia republicado em seu Instagram uma foto antiga de uma moça de biquíni.
A ação gerou polêmica nas redes sociais, uma vez que Yuri já teve uma traição exposta pela própria Iza no último mês de julho.
Após o repost, a jovem que aparece na foto, Adrielly, se pronunciou sobre o ocorrido.
Mulher repostada por Yuri Lima se pronuncia nas redes sociais
Em suas redes sociais, Adrielly negou ter qualquer contato com Yuri e especulou sobre possíveis motivos para o repost.
"Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando 'Iza'. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar", disse.
Adrielly atestou categoricamente que não tem qualquer relação com o jogador de futebol. "Não existe nenhum contato, nunca falei com ele, não tenho nenhuma relação", revelou. O repost já foi retirado do perfil Yuri.
Até o momento, nem Iza, nem o namorado se pronunciaram sobre o ocorrido. Eles são pais de Nala, de 10 meses.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Após a separação inicial, anunciada em julho de 2024, juntamente com a notícia da traição, o casal reatou em janeiro deste ano. Em entrevista ao podcast "É Nóia Minha", Iza falou abertamente sobre ter voltado com Yuri.
"Como que você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida? A gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até de terminar se eu quiser mudar minha vida de novo. Ninguém tem nada a ver com isso", disse.
No momento, Iza prepara o lançamento de um álbum de reggae, ainda sem previsão de estreia. A cantora se apresenta no The Town no próximo dia 14. Já Yuri anunciou em maio a aposentadoria dos gramados e a migração para o ramo do agenciamento de jogadores.