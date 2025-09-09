Namorado de Iza interage com foto polêmica nas redes sociais e mulher se pronuncia: "Não conheço"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova polêmica? Yuri Lima e Iza viram seus nomes envoltos em comentários mais uma vez após o ex-jogador repostar a foto de outra mulher.

Clique aqui e escute a matéria

O ex-jogador de futebol Yuri Lima, namorado da cantora Iza, se viu mais uma vez envolto em polêmicas online.

Nesta terça-feira (09/09), internautas notaram que o ex-atleta havia republicado em seu Instagram uma foto antiga de uma moça de biquíni.

A ação gerou polêmica nas redes sociais, uma vez que Yuri já teve uma traição exposta pela própria Iza no último mês de julho.

Após o repost, a jovem que aparece na foto, Adrielly, se pronunciou sobre o ocorrido.

Mulher repostada por Yuri Lima se pronuncia nas redes sociais

Em suas redes sociais, Adrielly negou ter qualquer contato com Yuri e especulou sobre possíveis motivos para o repost.

"Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando 'Iza'. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar", disse.

Adrielly atestou categoricamente que não tem qualquer relação com o jogador de futebol. "Não existe nenhum contato, nunca falei com ele, não tenho nenhuma relação", revelou. O repost já foi retirado do perfil Yuri.

Até o momento, nem Iza, nem o namorado se pronunciaram sobre o ocorrido. Eles são pais de Nala, de 10 meses.

Após a separação inicial, anunciada em julho de 2024, juntamente com a notícia da traição, o casal reatou em janeiro deste ano. Em entrevista ao podcast "É Nóia Minha", Iza falou abertamente sobre ter voltado com Yuri.

"Como que você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida? A gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até de terminar se eu quiser mudar minha vida de novo. Ninguém tem nada a ver com isso", disse.

No momento, Iza prepara o lançamento de um álbum de reggae, ainda sem previsão de estreia. A cantora se apresenta no The Town no próximo dia 14. Já Yuri anunciou em maio a aposentadoria dos gramados e a migração para o ramo do agenciamento de jogadores.