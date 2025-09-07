fechar
João Silva, filho do Faustão, tem after com Travis Scott e outros artistas pós The Town

João Silva reúne Travis Scott, Lauryn Hill e famosos em after exclusivo após estreia do The Town 2025 em São Paulo. Veja mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 07/09/2025 às 17:51
João Silva, filho do Faustão, ao lado de Travis Scott
João Silva, filho do Faustão, ao lado de Travis Scott - Reprodução/Instagram

João Silva, filho de Faustão, comandou um after animado na madrugada deste sábado (7), após o primeiro dia de apresentações do The Town 2025, em São Paulo.

O apresentador reuniu amigos e convidados em uma festa exclusiva em uma casa noturna da capital paulista, que teve presenças de peso: Travis Scott e Lauryn Hill, atrações principais do festival, marcaram presença no evento.

Um dos momentos mais comentados foi o pocket show intimista de Travis Scott, feito apenas para os convidados da noite. No Instagram, João registrou o encontro com o rapper e celebrou: “Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!”.

Além das estrelas internacionais, a comemoração também contou com a presença de diversas celebridades brasileiras, entre elas Maisa, Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha, Blogueirinha e Maya Massafera.

