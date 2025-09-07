João Silva, filho do Faustão, tem after com Travis Scott e outros artistas pós The Town

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Silva reúne Travis Scott, Lauryn Hill e famosos em after exclusivo após estreia do The Town 2025 em São Paulo. Veja mais detalhes

João Silva, filho de Faustão, comandou um after animado na madrugada deste sábado (7), após o primeiro dia de apresentações do The Town 2025, em São Paulo.

O apresentador reuniu amigos e convidados em uma festa exclusiva em uma casa noturna da capital paulista, que teve presenças de peso: Travis Scott e Lauryn Hill, atrações principais do festival, marcaram presença no evento.

Um dos momentos mais comentados foi o pocket show intimista de Travis Scott, feito apenas para os convidados da noite. No Instagram, João registrou o encontro com o rapper e celebrou: “Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!”.

Além das estrelas internacionais, a comemoração também contou com a presença de diversas celebridades brasileiras, entre elas Maisa, Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha, Blogueirinha e Maya Massafera.