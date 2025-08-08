Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai após transplantes
Apresentador passou por dois transplantes novos nesta semana após ser internado com uma infecção bacteriana. Saiba como ele está nesta sexta
O filho de Faustão, João Silva, atualizou o estado de saúde do pai na tarde desta sexta-feira (08). Fausto Silva passou por dois transplantes novos.
João disse, através de um vídeo nas redes sociais, que Faustão está bem e se recupera no Eistein Hospital Israelita, em São Paulo.
"Passando aqui para agradecer em nome da família. Agradecer todo carinho, todas as orações, independentemente de crença. Quero dizer que isso faz toda diferença nesses momentos. Meu pai é um cara muito forte, ele inspira todo mundo, amigos e família", disse o jovem.
"Temos que agradecer a Deus por dar mais oportunidades de ele se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado em nome da minha família, da minha mãe, Luciana [Cardoso], dos meus irmãos, Lara e Rodrigo [Silva]", completou.
Faustão foi submetido a mais dois transplantes após ser internado com uma infecção bacteriana: um novo fígado e um retransplante renal.
Os novos procedimentos ocorrem depois de o apresentador ter recebido um transplante de coração em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro de 2024.