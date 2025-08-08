fechar
Celebridades | Notícia

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai após transplantes

Apresentador passou por dois transplantes novos nesta semana após ser internado com uma infecção bacteriana. Saiba como ele está nesta sexta

Por Marilia Pessoa Publicado em 08/08/2025 às 18:30
O apresentador Fausto Silva
O apresentador Fausto Silva - RENATO PIZZUTO/BAND

Clique aqui e escute a matéria

O filho de Faustão, João Silva, atualizou o estado de saúde do pai na tarde desta sexta-feira (08). Fausto Silva passou por dois transplantes novos.

João disse, através de um vídeo nas redes sociais, que Faustão está bem e se recupera no Eistein Hospital Israelita, em São Paulo.

"Passando aqui para agradecer em nome da família. Agradecer todo carinho, todas as orações, independentemente de crença. Quero dizer que isso faz toda diferença nesses momentos. Meu pai é um cara muito forte, ele inspira todo mundo, amigos e família", disse o jovem.

"Temos que agradecer a Deus por dar mais oportunidades de ele se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado em nome da minha família, da minha mãe, Luciana [Cardoso], dos meus irmãos, Lara e Rodrigo [Silva]", completou.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Faustão foi submetido a mais dois transplantes após ser internado com uma infecção bacteriana: um novo fígado e um retransplante renal.

Os novos procedimentos ocorrem depois de o apresentador ter recebido um transplante de coração em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro de 2024.

Leia também

O que aconteceu com Faustão? Apresentador é internado e filho cancela evento no SBT
TELEVISÃO

O que aconteceu com Faustão? Apresentador é internado e filho cancela evento no SBT
Faustão é internado e filho do apresentador cancela festa
Famosos

Faustão é internado e filho do apresentador cancela festa

Compartilhe

Tags