Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai após transplantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentador passou por dois transplantes novos nesta semana após ser internado com uma infecção bacteriana. Saiba como ele está nesta sexta

Clique aqui e escute a matéria

O filho de Faustão, João Silva, atualizou o estado de saúde do pai na tarde desta sexta-feira (08). Fausto Silva passou por dois transplantes novos.

João disse, através de um vídeo nas redes sociais, que Faustão está bem e se recupera no Eistein Hospital Israelita, em São Paulo.

"Passando aqui para agradecer em nome da família. Agradecer todo carinho, todas as orações, independentemente de crença. Quero dizer que isso faz toda diferença nesses momentos. Meu pai é um cara muito forte, ele inspira todo mundo, amigos e família", disse o jovem.

"Temos que agradecer a Deus por dar mais oportunidades de ele se recuperar. Ele está indo muito bem na recuperação. Muito obrigado em nome da minha família, da minha mãe, Luciana [Cardoso], dos meus irmãos, Lara e Rodrigo [Silva]", completou.

Faustão foi submetido a mais dois transplantes após ser internado com uma infecção bacteriana: um novo fígado e um retransplante renal.

Os novos procedimentos ocorrem depois de o apresentador ter recebido um transplante de coração em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro de 2024.

