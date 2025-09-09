fechar
Wagner Moura critica escalação de atores por número de seguidores: "Sei o valor que tenho"

Em meio à divulgação de "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura opinou sobre a escalação de atores populares nas redes.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/09/2025 às 22:28
Wagner Moura no filme "Guerra Civil"
Wagner Moura no filme "Guerra Civil" - Divulgação/A24

Wagner Moura está de volta ao cinema nacional!

Estrela de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, o ator baiano venceu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, e é visto como um dos possíveis indicados ao Oscar pela produção.

Em entrevista recente, o ator detonou a tendência existente na indústria do audiovisual de escalar atores e atrizes com número de seguidores expressivo.

Wagner Moura solta o verbo contra escalação por seguidores

Na conversa com a revista Elle, Wagner caracterizou a tendência de escalações por quantidade de seguidores como "cretina".

"Isso é muito chato. Como você contrata um ator porque ele tem seguidor na rede social? Isso é uma coisa cretina", disse.

A nível pessoal, Wagner mantém certa distância das redes sociais. "Quando começou o negócio de rede social, eu achava… eu não me interessei por aquilo. Depois o tempo foi passando e continuei não me interessando", revelou.

Porém, o ator ressalta que tem certo contato com os apps. "É que nem quando você está em um consultório médico e você vê a revista Caras, eu gosto de ver. Eu gosto de ver a fofoca, a vida das pessoas, mas eu não quero ficar perdendo o meu tempo com aquilo", pontuou.

Perguntado se a ausência de perfis nas redes pode atrapalhar sua carreira internacional, o artista foi categórico.

"Ah, mas aí f*da-se. Quem [não] quiser trabalhar comigo porque eu [não] tenho rede social, foda-se. Eu sei o valor que eu tenho, eu sei quem eu sou, e assim… eu sei o que me interessa também", disse, segundo matéria da Tenho Mais Discos que Amigos.

