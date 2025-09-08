Virginia comemora aniversário do filho sem presença de Zé Felipe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filho mais novo de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo completou um ano de vida nesta segunda (8), com comemorações separadas.

Parabéns para José Leonardo! O filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe completou um ano de vida nesta segunda-feira (08/09), e ganhou uma comemoração especial de sua mãe.

Porém, um detalhe chamou a atenção do público: a ausência de Zé Felipe na comemoração.

Virginia comemora 1 ano de José Leonardo sem Zé Felipe

Virginia organizou uma celebração simples no dia do aniversário de José, com uma mesa de café da manhã.

"Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs! Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você sempre", escreveu Virginia no post comemorativo.

Zé Felipe não estava presente no momento, e compartilhou, por sua vez, uma celebração paralela que organizou.

"Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida", escreveu o cantor.

Porém, não haverá apenas comemorações separadas para José Leonardo: o ex-casal organiza nesta terça-feira (09/09) uma festa conjunta para o filho.

Com tema "A Fazenda de José Leonardo", a festa terá elementos do mundo country e acontecerá em Goiânia (GO).