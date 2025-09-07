Mãe de Virginia curte alfinetada em Paolla Oliveira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alfinetou? Margareth Serrão, mãe de Virginia Oliveira, reagiu a comentário que criticava a atriz Paolla Oliveira, após declarações da atriz.

Clique aqui e escute a matéria

Clima tenso entre Virginia Fonseca e Paolla Oliveira?

Margareth Serrão, mãe da influenciadora, curtiu um comentário polêmico sobre Paolla Oliveira, logo após a atriz ter comentado publicamente o que achava de Virginia.

A apresentadora do "Sabadou" assumiu este ano o posto de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio, ocupado, até então, por Paolla.

Mãe de Virginia reage após comentário de Paolla Oliveira

O comentário curtido por Margareth alfinetava Paolla, após declaração dela sobre Virginia.

"Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no 'valores diferentes', porque, na idade da Virginia, você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel", dizia o comentário.

O comentário se refere ao namoro de cinco anos entre Paolla e o ator Joaquim Lopes.

Os dois assumiram romance cinco meses após o fim do casamento entre Joaquim e a atriz Thais Fersoza, que foi encerrado logo após a lua de mel.

Joaquim e Paolla teriam se conhecido quando o artista ainda era noivo de Thais, segundo o Extra. Eles se separaram em 2015, após cinco anos de união.

Atualmente, Paolla namora o sambista Diogo Nogueira. O relacionamento começou em 2021.

O que Paolla Oliveira falou sobre Virginia?

Ao jornal O Globo, Paolla Oliveira declarou ser "muito diferente" de Virginia: "Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes"

"Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes", pontuou.