Celebridades | Notícia

Mãe de Virginia curte alfinetada em Paolla Oliveira

Alfinetou? Margareth Serrão, mãe de Virginia Oliveira, reagiu a comentário que criticava a atriz Paolla Oliveira, após declarações da atriz.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/09/2025 às 20:56
Margareth Serrão, Virginia Fonseca e Paolla Oliveira.
Margareth Serrão, Virginia Fonseca e Paolla Oliveira. - Reprodução

Clima tenso entre Virginia Fonseca e Paolla Oliveira?

Margareth Serrão, mãe da influenciadora, curtiu um comentário polêmico sobre Paolla Oliveira, logo após a atriz ter comentado publicamente o que achava de Virginia. 

A apresentadora do "Sabadou" assumiu este ano o posto de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio, ocupado, até então, por Paolla.

Mãe de Virginia reage após comentário de Paolla Oliveira

O comentário curtido por Margareth alfinetava Paolla, após declaração dela sobre Virginia.

"Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no 'valores diferentes', porque, na idade da Virginia, você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel", dizia o comentário.

O comentário se refere ao namoro de cinco anos entre Paolla e o ator Joaquim Lopes.

Os dois assumiram romance cinco meses após o fim do casamento entre Joaquim e a atriz Thais Fersoza, que foi encerrado logo após a lua de mel.

Joaquim e Paolla teriam se conhecido quando o artista ainda era noivo de Thais, segundo o Extra. Eles se separaram em 2015, após cinco anos de união.

Atualmente, Paolla namora o sambista Diogo Nogueira. O relacionamento começou em 2021.

O que Paolla Oliveira falou sobre Virginia?

Ao jornal O Globo, Paolla Oliveira declarou ser "muito diferente" de Virginia: "Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes"

"Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes", pontuou.

