fechar
Celebridades |

Após boatos de romance com Obama, Jennifer Aniston assume novo relacionamento

Atriz de Friends compartilha fotos com o coach motivacional Jim Curtis após viagem à Espanha e confirma novo affair após diversos rumores.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/09/2025 às 12:01
Imagem de Jennifer Aninston e Jim Curtis
Imagem de Jennifer Aninston e Jim Curtis - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Jennifer Aniston confirmou que está em um novo relacionamento com o coach motivacional Jim Curtis. A atriz compartilhou fotos dele em suas redes sociais, registradas durante uma viagem à Espanha, afastando de vez os boatos de um suposto romance com Barack Obama.

Segundo o Daily Mail, Jennifer já interagia com conteúdos motivacionais de Curtis há quase dois anos e chegou a mencionar que estava lendo um de seus livros em maio deste ano. 4

O novo romance surge logo após a atriz esclarecer os rumores envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos.

Jennifer detalhou que, apesar de ter jantado com Michelle Obama recentemente, o encontro não teve qualquer menção ao ex-presidente. “Tive a sorte de jantar com Michelle há um mês”, disse à Vanity Fair, acrescentando que não discutiram boatos sobre Barack Obama.

Leia Também

A atriz lembrou que as especulações começaram após a revista In Touch publicar uma capa sugerindo um romance com o ex-presidente. Ela desmentiu com humor: “Isso é absolutamente falso. Me encontrei com ele uma vez e conheço mais a Michelle do que ele”.

Leia também

Sessão fofura: João Gomes e Ary Mirelle compartilham fotos do novo bebê
FAMOSOS

Sessão fofura: João Gomes e Ary Mirelle compartilham fotos do novo bebê
Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna ao Dança dos Famosos: "Não vou embora"
Celebridades

Após eliminação, Fernanda Paes Leme retorna ao Dança dos Famosos: "Não vou embora"

Compartilhe

Tags