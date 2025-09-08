Após boatos de romance com Obama, Jennifer Aniston assume novo relacionamento
Atriz de Friends compartilha fotos com o coach motivacional Jim Curtis após viagem à Espanha e confirma novo affair após diversos rumores.
Jennifer Aniston confirmou que está em um novo relacionamento com o coach motivacional Jim Curtis. A atriz compartilhou fotos dele em suas redes sociais, registradas durante uma viagem à Espanha, afastando de vez os boatos de um suposto romance com Barack Obama.
Segundo o Daily Mail, Jennifer já interagia com conteúdos motivacionais de Curtis há quase dois anos e chegou a mencionar que estava lendo um de seus livros em maio deste ano. 4
O novo romance surge logo após a atriz esclarecer os rumores envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos.
Jennifer detalhou que, apesar de ter jantado com Michelle Obama recentemente, o encontro não teve qualquer menção ao ex-presidente. “Tive a sorte de jantar com Michelle há um mês”, disse à Vanity Fair, acrescentando que não discutiram boatos sobre Barack Obama.
A atriz lembrou que as especulações começaram após a revista In Touch publicar uma capa sugerindo um romance com o ex-presidente. Ela desmentiu com humor: “Isso é absolutamente falso. Me encontrei com ele uma vez e conheço mais a Michelle do que ele”.