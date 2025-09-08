Angela Ro Ro, voz icônica da MPB, morre aos 75 anos no Rio de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Angela estava internada desde junho e chegou a ficar 21 dias na UTI, após complicações que exigiram intubação e uma traqueostomia

Clique aqui e escute a matéria

A música brasileira perdeu uma de suas vozes mais intensas e autênticas.

Angela Ro Ro, cantora, compositora e pioneira da MPB, morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi uma parada cardíaca após uma nova infecção.

A notícia foi confirmada em primeira mão pelo NEW MAG. O veículo também revelou que a artista havia passado por um procedimento cirúrgico no último fim de semana.

Angela estava internada desde junho e chegou a ficar 21 dias na UTI, após complicações que exigiram intubação e uma traqueostomia.

No início de agosto, ela apresentou sinais de melhora, voltou a falar e chegou a lançar um site para receber doações. Ainda assim, enfrentava um quadro de saúde frágil e dificuldades financeiras.

Sem aposentadoria, a cantora vivia com cerca de R$ 800 por mês em direitos autorais e frequentemente recorria a campanhas de apoio para custear tratamentos médicos.

Trajetória de uma artista irreverente

Nascida no Rio de Janeiro, Angela Ro Ro despontou na cena musical nos anos 1970. Com sua voz potente e estilo irreverente, logo conquistou espaço entre os grandes nomes da MPB.

Sucessos como Amor, Meu Grande Amor, Compasso e Fogueira marcaram gerações e se tornaram clássicos do repertório brasileiro.

Além de sua carreira solo, Angela construiu parcerias memoráveis com artistas como Maria Bethânia e Cazuza, reforçando seu papel como uma das vozes mais originais e ousadas da música nacional.

Angela Ro Ro deixa um legado inestimável, não apenas por sua obra musical, mas também por sua personalidade autêntica e sua trajetória de resistência dentro da cultura brasileira.