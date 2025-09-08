Angela Ro Ro, voz icônica da MPB, morre aos 75 anos no Rio de Janeiro
A música brasileira perdeu uma de suas vozes mais intensas e autênticas.
Angela Ro Ro, cantora, compositora e pioneira da MPB, morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi uma parada cardíaca após uma nova infecção.
A notícia foi confirmada em primeira mão pelo NEW MAG. O veículo também revelou que a artista havia passado por um procedimento cirúrgico no último fim de semana.
Angela estava internada desde junho e chegou a ficar 21 dias na UTI, após complicações que exigiram intubação e uma traqueostomia.
No início de agosto, ela apresentou sinais de melhora, voltou a falar e chegou a lançar um site para receber doações. Ainda assim, enfrentava um quadro de saúde frágil e dificuldades financeiras.
Sem aposentadoria, a cantora vivia com cerca de R$ 800 por mês em direitos autorais e frequentemente recorria a campanhas de apoio para custear tratamentos médicos.
Trajetória de uma artista irreverente
Nascida no Rio de Janeiro, Angela Ro Ro despontou na cena musical nos anos 1970. Com sua voz potente e estilo irreverente, logo conquistou espaço entre os grandes nomes da MPB.
Sucessos como Amor, Meu Grande Amor, Compasso e Fogueira marcaram gerações e se tornaram clássicos do repertório brasileiro.
Além de sua carreira solo, Angela construiu parcerias memoráveis com artistas como Maria Bethânia e Cazuza, reforçando seu papel como uma das vozes mais originais e ousadas da música nacional.
Angela Ro Ro deixa um legado inestimável, não apenas por sua obra musical, mas também por sua personalidade autêntica e sua trajetória de resistência dentro da cultura brasileira.