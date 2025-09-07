Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes; Veja vídeo de seu 1º encontro com o irmão Jorge
Joaquim está entre nós! O caçula de João Gomes e Ary Mirelle nasceu neste domingo (7), após 36 horas de parto, e já conheceu o irmão.
João Gomes e Ary Mirelle deram as boas-vindas ao pequeno Joaquim!
Após cerca de 36 horas de trabalho de parto, segundo filho do casal nasceu na manhã deste domingo (07/09).
Juntos desde 2022 e casados desde outubro de 2024, o cantor e a influenciadora já eram pais de Jorge, de um ano e quatro meses.
Emocionados, João e Ary compartilharam nas redes sociais os primeiros cliques ao lado do pequeno Joaquim.
Em suas redes sociais, João ressaltou a força da esposa após o longo parto.
"Mamãe, parabéns por sua força. Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor", digitou o artista.
Outro momento emocionante documentado pela família nas redes sociais foi o primeiro contato entre o caçula e o primogênito no hospital.
No próximo dia 14, João Gomes se apresenta no The Town, como convidado de Jota.pê.