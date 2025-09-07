Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes; Veja vídeo de seu 1º encontro com o irmão Jorge

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Joaquim está entre nós! O caçula de João Gomes e Ary Mirelle nasceu neste domingo (7), após 36 horas de parto, e já conheceu o irmão.

Clique aqui e escute a matéria

João Gomes e Ary Mirelle deram as boas-vindas ao pequeno Joaquim!

Após cerca de 36 horas de trabalho de parto, segundo filho do casal nasceu na manhã deste domingo (07/09).

Juntos desde 2022 e casados desde outubro de 2024, o cantor e a influenciadora já eram pais de Jorge, de um ano e quatro meses.

Emocionados, João e Ary compartilharam nas redes sociais os primeiros cliques ao lado do pequeno Joaquim.

Em suas redes sociais, João ressaltou a força da esposa após o longo parto.

"Mamãe, parabéns por sua força. Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor", digitou o artista.

Outro momento emocionante documentado pela família nas redes sociais foi o primeiro contato entre o caçula e o primogênito no hospital.

No próximo dia 14, João Gomes se apresenta no The Town, como convidado de Jota.pê.



