Celebridades

Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes; Veja vídeo de seu 1º encontro com o irmão Jorge

Joaquim está entre nós! O caçula de João Gomes e Ary Mirelle nasceu neste domingo (7), após 36 horas de parto, e já conheceu o irmão.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/09/2025 às 21:47 | Atualizado em 07/09/2025 às 21:54
João Gomes e Ary Mirelle com o filho, Joaquim
João Gomes e Ary Mirelle com o filho, Joaquim - Reprodução/Instagram

João Gomes e Ary Mirelle deram as boas-vindas ao pequeno Joaquim!

Após cerca de 36 horas de trabalho de parto, segundo filho do casal nasceu na manhã deste domingo (07/09).

Juntos desde 2022 e casados desde outubro de 2024, o cantor e a influenciadora já eram pais de Jorge, de um ano e quatro meses.

Emocionados, João e Ary compartilharam nas redes sociais os primeiros cliques ao lado do pequeno Joaquim.

Em suas redes sociais, João ressaltou a força da esposa após o longo parto.

"Mamãe, parabéns por sua força. Foram 36 horas desde que a bolsa estourou. Todo esse tempo você sentindo dores e chorando. Você é muito mais forte do que imagina. Eu te amo, meu amor", digitou o artista.

Outro momento emocionante documentado pela família nas redes sociais foi o primeiro contato entre o caçula e o primogênito no hospital.

No próximo dia 14, João Gomes se apresenta no The Town, como convidado de Jota.pê. 


