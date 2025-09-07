fechar
Celebridades | Notícia

Como está Faustão? Filho do apresentador atualiza estado de saúde

Faustão recebeu alta recentemente, após infecção bacteriana e transplantes. No ar o SBT, João Silva deu novas atualizações sobre saúde do pai.

Por Thallys Menezes Publicado em 07/09/2025 às 22:35
João Silva e Faustão
João Silva e Faustão - Reprodução/Instagram

Novas atualizações sobre o estado de saúde do apresentador Faustão!

Em entrevista à CNN, João Silva, filho do apresentador deu novos detalhes sobre o quadro do pai, cerca de um mês após os últimos procedimentos cirúrgicos de Fausto.

João Silva fala sobre saúde de Faustão

No fim de agosto, Faustão recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). O apresentador estava internado por conta de uma infecção bacteriana aguda após suas últimas cirurgias.

"Ele está bem. A recuperação é dia após dia, mas está indo bem. Acho que, em dois meses, já veremos uma bela melhora", declarou João Silva. "Meu pai é muito forte, não tem jeito", disse ainda.

João revelou que Faustão segue as orientações médicas adequadas, passando por fisioterapia. O apresentador está consciente e comunicativo.

No início de agosto, Faustão passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim. Os dois órgãos vieram de um mesmo doador.

Anteriormente, Fausto já havia passado por um transplante de coração, em 2023, e um de rim em 2024.

Também apresentador, João Silva está atualmente à frente do "Programa do João".

