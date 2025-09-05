Paolla Oliveira comenta sobre Virginia Fonseca e destaca diferenças
Atriz falou em entrevista sobre a nova rainha de bateria da Grande Rio e afirmou que elas têm valores distintos, mas desejou sucesso à influenciadora
Paolla Oliveira abriu o jogo ao ser questionada sobre Virginia Fonseca durante uma entrevista ao programa Conversa Vai, Conversa Vem, publicado no canal do jornal O Globo no YouTube nesta sexta-feira (4).
A atriz foi perguntada sobre a entrada da influenciadora como nova rainha de bateria da Grande Rio, posto que já foi seu.
“Alguém ia ter que assumir, amor. A Grande Rio tem mais de 30 anos de história, sabe o que está fazendo. Não cabe a gente questionar”, afirmou Paolla.
Apesar do tom diplomático, a artista deixou claro que enxerga muitas diferenças entre elas. “Somos mulheres muito diferentes, isso é um fato. Temos valores diferentes, pensamentos diferentes”, declarou.
Reconhecimento e cautela
Paolla explicou que não conhece Virginia pessoalmente e que só teve contato com sua imagem pública. Justamente por isso, disse não querer alimentar rivalidades femininas. “Não acho que nenhuma opinião que eu vá dar tenha sentido de criar um Fla-Flu entre mulheres. Pra quê?”, questionou.
A atriz ainda destacou a importância simbólica do posto. “É uma função que representa as mulheres daquela comunidade. Tudo o que conquistei foi ouvindo essas mulheres, dando voz, enaltecendo a força feminina dentro do samba. Desejo que Virginia brilhe, que tenha amor, responsabilidade e dedicação com a comunidade como um todo”, completou.