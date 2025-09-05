Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond lamenta morte de Giorgio Armani: ‘Triste’
Cauã Reymond, o César de Vale Tudo, nesta quinta-feira (4), lamentou a morte do estilista Giorgio Armani, aos 91 anos. O global relembrou que trabalhou com ele durante alguns anos.
“Hoje, nos despedimos de um mestre. Triste com a partida de Giorgio Armani. Trabalhamos juntos por alguns anos e sempre foi um aprendizado. A moda celebra sua história”, disse.
A marca Armani, cujo Giorgio era o dono, se manifestou e deu mais detalhes do falecimento do icônico estilista. “Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores, faleceu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos.”
Inúmeros famosos no mundo todo se manifestaram. A atriz Julia Roberts escreveu na rede social: “Um verdadeiro amigo. Uma lenda“. A cantora Laura Pausini também se mostrou consternada com o falecimento do estilista. “Foi uma honra conhecer um Rei. O que você me ensinou e me deu é um valor agregado inestimável neste caos. Boa viagem, querido Giorgio. Com amor infinito, Laura”, disse.
