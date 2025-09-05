Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond lamenta morte de Giorgio Armani: ‘Triste’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Cauã Reymond, o César de Vale Tudo, nesta quinta-feira (4), lamentou a morte do estilista Giorgio Armani, aos 91 anos. O global relembrou que trabalhou com ele durante alguns anos.

“Hoje, nos despedimos de um mestre. Triste com a partida de Giorgio Armani. Trabalhamos juntos por alguns anos e sempre foi um aprendizado. A moda celebra sua história”, disse.

LEIA AGORA: Confira quais famosos compareceram ao aniversário de Luciano Huck

A marca Armani, cujo Giorgio era o dono, se manifestou e deu mais detalhes do falecimento do icônico estilista. “Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores, faleceu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos. Incansável, trabalhou até os últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções, aos diferentes e sempre novos projetos.”

Inúmeros famosos no mundo todo se manifestaram. A atriz Julia Roberts escreveu na rede social: “Um verdadeiro amigo. Uma lenda“. A cantora Laura Pausini também se mostrou consternada com o falecimento do estilista. “Foi uma honra conhecer um Rei. O que você me ensinou e me deu é um valor agregado inestimável neste caos. Boa viagem, querido Giorgio. Com amor infinito, Laura”, disse.

Cauã Reymond e Giorgio Armani. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond lamenta morte de Giorgio Armani: ‘Triste’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.