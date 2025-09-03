Trama Moda Pernambuco conecta moda, criatividade e negócios no Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece no Recife Expo Center, no bairro de São José, de 6 a 10 de setembro. Programação conta com com desfiles, negócios e conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

De 6 a 10 de setembro, o Recife Expo Center, no bairro de São José, será palco do Trama Moda Pernambuco. Com desfiles, negócios e conteúdo, o evento nasce com o propósito de valorizar e impulsionar toda a cadeia produtiva da moda pernambucana, reunindo criativos, produtores, empreendedores e compradores em um mesmo espaço.

O Trama Moda Pernambuco é uma realização do NTCPE (Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em PE), dentro do programa do Marco Pernambucano da Moda, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Governo do Estado. Conta com o apoio da ADEPE (Agência Pernambucana de Desenvolvimento), SEBRAE-PE e Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE e tem parcerias da FIEPE (Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco), Sindivest (Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Pernambuco), Sinditêxtil (Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral em Pernambuco) e FACEP (Federação das Associações Comerciais de Pernambuco).

O evento é voltado para consumidores, empresários do setor têxtil e de confecções, varejistas e atacadistas de todo o país, além de formadores de opinião, influencers, comunidade acadêmica, designers e estilistas. O credenciamento é feito no site oficial do evento ao preço de R$ 10, que dá direito de participar dos cinco dias de atividades.

A programação conta com mais de 150 estandes, desfiles de 36 marcas de moda de Pernambuco, oficinas, palestras e talk show. No espaço, haverá praça de alimentação, ambiente de negócios e network e lounges para imprensa e influencers.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TRAMA MODA PERNAMBUCO (@tramamodapernambuco)

De acordo com o relatório Brasil Têxtil 2024 do IEMI Inteligência de Mercado, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de têxteis e confeccionados. Em 2024, a produção foi de 5,3 bilhões de peças, gerando um faturamento de R$ 167,9 bilhões. A previsão para 2025 é que a produção cresça 3,9%, alcançando um faturamento de aproximadamente R$ 184 bilhões. O setor também tem um forte impacto social, empregando cerca de 1,3 milhão de pessoas em 2024.

Nesse cenário, a indústria de confecção de Pernambuco se destaca como um dos principais segmentos econômicos do estado. Presente em mais de 50 municípios, com a maior concentração no Agreste, que é responsável por cerca de 70% da produção estadual. Em 2024, o setor têxtil e de confecções do estado movimentou cerca de R$ 22,9 bilhões, gerando uma arrecadação de R$ 1,17 bilhão em ICMS.

A indústria de confecção pernambucana se apresenta como importante segmento econômico no setor industrial de bens de transformação no Estado - Alume

“Temos a certeza de que este será um marco na história da moda pernambucana, pois contamos com o apoio de instituições diretamente envolvidas em ações para o desenvolvimento econômico de Pernambuco, reconhecido pela riqueza de sua produção têxtil, criativa e autoral”, afirma Pedro Miranda, diretor-presidente do NTCPE.



A diretora-presidenta da ADEPE, Ana Luiza Ferreira, ressalta que o evento mostra a força do Estado no setor: “O Trama Moda Pernambuco coloca em evidência a força criativa e produtiva do nosso estado. A moda pernambucana é feita por milhares de mãos que unem tradição e inovação. Apoiar essa iniciativa é acreditar na moda como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural. Pernambuco já é um polo de referência nacional e este evento consolida ainda mais essa posição”.

Mais de 150 estandes

Com mais de 150 estandes de empresas e produtores de vários municípios do estado, o Trama é o lugar ideal para conhecer e comprar diretamente de quem produz. Você encontrará as últimas novidades e tendências em vestuário, calçados, acessórios e moda casa.

Desfiles

A passarela Sala de Desfiles do Trama será o palco para as coleções mais recentes da moda pernambucana, com desfiles de 36 marcas ao longo do evento.

A abertura, no sábado (6), às 20h, será dedicada às marcas que fazem ou fizeram parte do programa de incubação do NTCPE. Entre elas, estão as marcas de vestuário Maria Alice Atelier, Seu Maraca, Lucy Celestino, Linha da Mão, Ateliê Sueny Barros, Carolina Escobar, Ostra Dourada, Delos e Leme. As marcas de acessórios Lu Madre, Acessórios Ramifica, Baudoin Design e Atelier 26, e a marca de calçados Vitalina, também participarão.

Nos dias seguintes, os desfiles acontecem em três horários: 16h, 18h e 20h. Acompanhe a programação completa:

Domingo (7)

MAPE e Rota do Mar;

Período Fértil;

Formmis;

Quilombolas de São Lourenço da Mata;

Marie Merciê;

Jailson Marcos;

Masí;

Movimento.

Segunda (8)

Rush;

John Cunnighan;

Dalva e Neide Rendas;

Lígia Raquel;

Magda;

Feitas de Retalhos;

Beto Normal;

MOA;

Marc Andrade.

Terça (9)

Diabo Loro;

Scaven;

Refazenda;

Coisas de Thi;

Sport Company;

Babi Jácome;

Agender;

Rafael Leite;

Jorge Feitosa.

Quarta (10)

Rafretá;

Acqualara;

Armurá;

Bresha;

Sea Live;

Máfia Feminina;

Cleber Lima;

Ladder;

Melk Z Dá.

Premiação e networking

Além de impulsionar a inovação tecnológica no setor têxtil, o Trama também será palco da cerimônia de premiação do NTC DESTAQUE PE 2025. O prêmio reconhecerá os profissionais e entidades que mais se destacaram no mercado, na academia e na inovação, fortalecendo Pernambuco como um polo de referência no setor.

Na segunda-feira (8), às 19h, o evento fará uma homenagem especial a cinco estilistas pernambucanos: Jailson Marcos, Beto Normal, Leopoldo Nóbrega, Jorge Feitosa e Melk Z Dá. Eles serão reconhecidos por suas contribuições e influência na moda, recebendo uma peça de arte exclusiva criada pelo artesão Val Andrade, de Tracunhaém, com o toque da designer Giselle Rosa.

Na quarta-feira (10), também às 19h, ocorre a primeira edição do Prêmio NTC DESTAQUE PE 2025. O prêmio valorizará projetos que impulsionam o setor têxtil, de confecção e moda em Pernambuco, com foco em inovação, sustentabilidade, impacto territorial e a conexão entre o mercado e a academia.

Programação



A programação do evento conta com uma série de workshops e talks com temas variados, que vão desde a criação de peças até a gestão de negócios no setor de moda. Confira:

Workshops

Jonas Cavalcante - "Objetos de Moda Inspiradores e Identidade – Cerâmica Fria" (sábado, 15h, e domingo, 14h20);

Aladin Monteiro - "Modo de Olhar – Fotografia Inspiradora pelo Smartphone" (terça, 14h);

Luciano Melcop e Bruna Cavalcanti - "Oportunidades no Programa de Fardamento do Estado" (quarta, 14h30);

Beatriz Soares - "Oficina de Elaboração de uma Camiseta Inspirada no fardamento do Estado" (quarta, 15h30);

Camila Lemos - "Moda Autoral com Elementos Regionais" (quarta, 16h30);

Renas Assis e Gustavo Delgado - "Exportação de Roupas e Aviamentos" (quarta, 17h30);

Deivid Figuerôa - "Reaproveitamento de Resíduos Têxteis" (quarta, 18h30).

Talks

Roberto Meireles - "Números e Cores: integrando gestão e criação" (sábado, 17h);

Magna Coeli - "Entre o Artesanal e o Industrial – como criar moda com identidade" (domingo, 17h);

Jorge Feitosa e Thomas Henfi - "Moda Autoral x Moda Industrial: onde se encontram?" (segunda, 14h);

Phaedra Brasil e RafaQ Faz - "A Moda e o Artesanato Contemporâneo: do folclore ao design desejado" (segunda, 15h);

Nayanne Carneiro e Karina Fernandes - "Do Provador ao Metaverso: onde vamos comprar moda amanhã?" (terça, 17h);

Leopoldo Nóbrega - "Moda não é só Roupa – Arte, Música e Cultura e Branding: como criar experiência de marca" (terça, 19h);

Betânia Pessoa e Ana Fernanda - "O Poder das Colabs – unindo forças para crescer" (quarta, 14h);

Beto Kelner - "Minha história na Moda – Repertórios e Memórias" (quarta, 17h).

Serviço - Trama Moda Pernambuco

Quando: de 6 a 10 de setembro de 2025, das 14h às 21h

Local: Recife Expo Center, Recife – PE

Credenciamento: R$ 10, válido para todos os dias do evento e disponível no site oficial: www.tramamoda.com.br