Voz do Leitor, 03/09: Lixo descartado irregularmente em via de Jaboatão

A denúncia do leitor da coluna está ocorrendo na Rua Jangadeiro, no bairro de Candeias, que cobra da Prefeitura a regularidade da coleta de lixo

Lixo descartado irregularmente em via de Jaboatão

Infelizmente, os moradores de Jaboatão dos Guararapes continuarão pagando uma taxa de limpeza urbana absurda de cara e sem nenhuma contraprestação por parte da Prefeitura Municipal? Cenas como estas da imagem, na Rua Jangadeiro, no bairro de Candeias, fazem parte do cotidiano de vários logradouros de nossa cidade. Não é por acaso que nosso município é campeão em doenças causadas por arboviroses, com os vetores invadindo nossas ruas, devido a essa "forcinha" da gestão. Até quando esse abandono vai passar despercebido por parte do prefeito Luiz Medeiros? A reclamação é recorrente, pois o berço da Pátria está cada vez mais sujo e não combina em nada com o local onde o Brasil se uniu como nunca.

Fábio Júnior, por e-mail

Lixo descartado irregularmente em via de Jaboatão - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

Pernambuco fora do PAC Mobilidade

Ao ver a matéria desse JC que diz: "Recife e Pernambuco ficam de fora dos R$ 9 bilhões do novo PAC Mobilidade", me dá a impressão que o transporte público do Recife e do Estado (ônibus, metrô e micro-ônibus, BRTs) são tão excelentes, mas tão excelentes em qualidade, pontualidade, conforto e respeito ao usuário, que não precisam de novos recursos. Aliás, as pesquisas e as matérias diárias da imprensa não deixam quaisquer dúvidas sobre isso. Quem sabe até sejamos brindados com a visita de representantes do sistema de transporte de Londres - conhecido pela qualidade, pontualidade e respeito pelos usuários - para conhecer essa verdadeira joia que aqui temos.

Marco Wanderley, por e-mail

Trânsito caótico na Rua do Espinheiro

A CTTU precisa urgentemente organizar o trânsito na Rua do Espinheiro. Recentemente, foi pintada na via uma faixa de pedestres na esquina com a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, faixa essa que ninguém respeita. Carros, motos e ônibus entram na rua a toda velocidade, ignorando as pessoas que precisam atravessar a via. Para piorar a situação, a emergência do Hospital dos Servidores transferiu a entrada, que antes era feita pela Rosa e Silva, para a Rua do Espinheiro, e essa entrada/saída, fica colada com a parada dos ônibus que fica em frente a Clínica USPE. Junto a USPE tem a Clínica da Hapvida. Os pacientes das clínicas não conseguem atravessar a rua, ônibus de diversas linhas parando no ponto, carros e ambulâncias entrando e saindo da emergência do Hospital. Há poucos dias, um carro bateu e arrancou o mastro onde tinha uma placa de estacionamento proibido ao desviar de um pedestre, que tentava atravessar na faixa. E, como não tem mais a placa, todos estacionam. Enfim, caos total.

Cristiano Mendes, por e-mail

Desrespeito com passageiros de ônibus

Lamentável a falta de respeito com idosos, crianças e deficientes. Quando o Consórcio de Transporte Metropolitano precisa fazer manutenção nas estações BRTs, os condutores ao invés de pararem no meio fio, simplesmente se deslocam para próxima parada BRT, fazendo com que os passageiros tenham que andar quilômetros. Será que os órgãos gestores dão esse tipo de orientação as empresas?

Rômulo Alves, por e-mail

Tarifas ilegais dos EUA

Como um bom chute na canela do insano Donald Trump, um tribunal de apelações dos EUA, por 7 votos a favor e 4 contra, considerou ilegal a aplicação das absurdas tarifas contra parceiros comerciais pelo mundo. E que pela lei americana, Trump não tinha autoridade para impor essas tarifas sobre produtos estrangeiros. Porém, esse tarifaço vai continuar em vigor até outubro, aguardando uma decisão da Corte dos EUA, que infelizmente, até aqui, tem sido cumplice das loucuras do presidente dos EUA. Mas como já se percebe alta no índice da inflação e o povo americano já está reclamando dos preços dos produtos importados, prejudicados em função do tarifaço, quem sabe até outubro, com a piora da inflação e até a provável falta de produtos, a Corte americana dê uma decisão favorável confirmando a ilegalidade destas tarifas.

Paulo Panossian, por e-mail

Reposta do Consórcio de Transporte Metropolitano

Em resposta à coluna Voz do Leitor do dia 29 de agosto de 2025, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa que a denúncia será apurada e caso seja identificada a irregularidade a empresa operadora será autuada e orientada a cumprir o correto itinerário. Ressaltamos que, em caso de elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, e sendo este o primeiro contato do usuário com os canais de atendimento do CTM, a manifestação deve ser registrada na Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, todos os dias, das 8h às 18h. Para melhor averiguação, quando for realizar o registro, informar o nome da linha, o local do ocorrido, o número de ordem do veículo, a data e o horário.

Assessoria de Imprensa