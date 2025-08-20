fechar
Rainhas confirmadas! Veja as celebridades que vão reinar na Sapucaí em 2026

O Carnaval 2026 já tem suas soberanas definidas. Entre retornos e estreias marcantes, veja as celebridades que vão comandar o ritmo das baterias

Por Guilherme Gusmão Publicado em 20/08/2025 às 14:48
Sabrina Sato desfilando na Vila Isabel em 2025
Sabrina Sato desfilando na Vila Isabel em 2025 - DHAVID NORMANDO/Rio Carnaval/Divulgação

A contagem regressiva para o Carnaval 2026 já começou, e uma das maiores tradições que movimenta o universo do samba carioca é a coroação das rainhas de bateria.

No próximo ano, a passarela do samba será tomada por nomes de peso da televisão, internet e entretenimento nacional. Celebridades queridas do público já estão confirmadas como as majestades que comandarão o ritmo das baterias mais respeitadas do país.

Entre estreias aguardadas, retornos triunfais e reinados consolidados, confira quem são as famosas que vão ocupar o posto de rainha de bateria no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026.

Juliana Paes retorna à Viradouro após 17 anos

Uma das grandes surpresas do ano foi o retorno de Juliana Paes à Unidos do Viradouro, escola que a consagrou como rainha de bateria no início dos anos 2000.

Após 17 anos afastada do cargo, a atriz retorna em clima de celebração ao ser anunciada como rainha para o enredo "Pra Cima, Ciça", homenagem ao lendário mestre de bateria, Ciça.

Virginia estreia na Grande Rio 

Influenciadora digital com mais de 45 milhões de seguidores e empresária de sucesso, Virginia Fonseca fará sua estreia na Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

A escola do município de Caxias, conhecida por suas escolhas impactantes, aposta no alcance midiático e carisma da criadora de conteúdo para atrair ainda mais visibilidade.

Virginia substitui Paolla Oliveira, que deixou o posto em 2025 após anos marcantes à frente da bateria da escola carioca.

Mileide Mihaile brilha como rainha da Unidos da Tijuca

A empresária, influenciadora e ex-participante de realities, Mileide Mihaile, também já garantiu seu espaço na elite do samba.

O martelo foi batido na tarde da última segunda-feira (18), no barracão da agremiação. No entanto, a coroação da rainha será no dia 13 de setembro, dia em que a escola escolherá o samba enredo do seu próximo carnaval.

Não é a primeira vez de Mileide na festa. Por quase uma década, a influenciadora foi musa da Grande Rio.

Iza volta à Imperatriz Leopoldinense

A cantora Iza, 34 anos, retornou ao posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2026. Ele ocupou o mesmo cargo nos carnavais de 2020 e 2022.

Natural da Zona da Leopoldina, o anúncio foi feito no dia 18 de abril de 2025, destacando sua forte ligação afetiva com a escola. Ela substituirá Maria Mariá, cria da comunidade da agremiação.

Sabrina Sato segue firme na Vila Isabel

A apresentadora Sabrina Sato segue no comando da bateria da Unidos de Vila Isabel.

A escola confirmou sua permanência no carnaval de 2026, garantindo sua continuidade no posto após 16 anos de reinado à frente da Swingueira de Noel.

Na função, Sabrina já viu a escola faturar o campeonato em 2013 com o inesquecível enredo "A Vila canta o Brasil, celeiro do mundo - 'Água no feijão que chegou mais um'", da carnavalesca Rosa Magalhães.

Viviane Araújo domina a Sapucaí com o Salgueiro

A consagrada rainha Viviane Araújo reafirma sua força como símbolo máximo da folia carioca ao seguir à frente da bateria Furiosa, da Acadêmicos do Salgueiro.

São mais de 18 anos de reinado, consolidando-a como "a rainha das rainhas" do samba.

No posto, a atriz viu a escola ser campeã em 2009 e vice campeã em 2008, 2012, 2014 e 2015.

