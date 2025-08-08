Projeto Frevo Mulheres reúne Gaby Amarantos, Roberta Sá e Elba Ramalho em Serra Negra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Show gratuito no Festival Pernambuco Meu País celebra a presença feminina no frevo com Nena Queiroga e diversas convidadas especiais.

Clique aqui e escute a matéria

O Projeto Frevo Mulheres, idealizado por Nena Queiroga, chega neste domingo (10) ao Festival Pernambuco Meu País, em Serra Negra, reunindo grandes vozes femininas da música brasileira.

O evento gratuito promete celebrar a força das mulheres no frevo, ritmo que é patrimônio cultural de Pernambuco.

Com um time de peso, a apresentação contará com Gaby Amarantos, Roberta Sá e a rainha Elba Ramalho, que interpretarão clássicos do frevo e sucessos consagrados, em um show marcado pela energia e pela representatividade feminina nos palcos.

História e propósito do projeto

O Projeto Frevo Mulheres nasceu com o objetivo de fortalecer a presença feminina no gênero, algo que faz parte da trajetória de Nena Queiroga. A artista é autora de um dos frevos mais tocados no Carnaval pernambucano, Chuva de Sombrinhas, popularmente conhecido como “Ai Que Calor”.

A proposta também resgata nomes de compositoras que ajudaram a moldar a história do frevo, como Joana Batista, autora de Vassourinhas, música mundialmente reconhecida, mas que por muitos anos foi creditada apenas ao compositor Matias da Rocha.

Serviço do evento

Data: Domingo, 10 de agosto de 2025

Domingo, 10 de agosto de 2025 Horário: 20h40

20h40 Local: Pátio de Eventos de Serra Negra, Bezerros – PE

Pátio de Eventos de Serra Negra, Bezerros – PE Entrada: Gratuita

O Festival Pernambuco Meu País é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Empetur, Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Fundarpe.