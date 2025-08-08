Projeto Frevo Mulheres reúne Gaby Amarantos, Roberta Sá e Elba Ramalho em Serra Negra
Show gratuito no Festival Pernambuco Meu País celebra a presença feminina no frevo com Nena Queiroga e diversas convidadas especiais.
Clique aqui e escute a matéria
O Projeto Frevo Mulheres, idealizado por Nena Queiroga, chega neste domingo (10) ao Festival Pernambuco Meu País, em Serra Negra, reunindo grandes vozes femininas da música brasileira.
O evento gratuito promete celebrar a força das mulheres no frevo, ritmo que é patrimônio cultural de Pernambuco.
Com um time de peso, a apresentação contará com Gaby Amarantos, Roberta Sá e a rainha Elba Ramalho, que interpretarão clássicos do frevo e sucessos consagrados, em um show marcado pela energia e pela representatividade feminina nos palcos.
História e propósito do projeto
O Projeto Frevo Mulheres nasceu com o objetivo de fortalecer a presença feminina no gênero, algo que faz parte da trajetória de Nena Queiroga. A artista é autora de um dos frevos mais tocados no Carnaval pernambucano, Chuva de Sombrinhas, popularmente conhecido como “Ai Que Calor”.
A proposta também resgata nomes de compositoras que ajudaram a moldar a história do frevo, como Joana Batista, autora de Vassourinhas, música mundialmente reconhecida, mas que por muitos anos foi creditada apenas ao compositor Matias da Rocha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Serviço do evento
- Data: Domingo, 10 de agosto de 2025
- Horário: 20h40
- Local: Pátio de Eventos de Serra Negra, Bezerros – PE
- Entrada: Gratuita
O Festival Pernambuco Meu País é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Empetur, Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Fundarpe.