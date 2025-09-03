fechar
Celebridades | Notícia

Ex-namorados de Mel Maia foram convocados para a Seleção Brasileira

A vida amorosa de Mel Maia esta diretamente ligada ao futebol brasileiro! Saiba quem são os ex da atriz de "Avenida Brasil" convocados para a Seleção.

Por Thallys Menezes Publicado em 03/09/2025 às 21:55
Atriz Mel Maia
Atriz Mel Maia - Reprodução/Instagram

O nome de Mel Maia está em alta nos últimos dias.

Além de boatos envolvendo participação no BBB 26, o histórico amoroso da atriz voltou aos holofotes após dois ex-namorados serem convocados para a Seleção Brasileira.

Atualmente, o Brasil disputa as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e já está classificado. Os jogos remanescentes são apenas para cumprimento de tabela.

Ex-namorados de Mel Maia na seleção

Mel Maia viveu um namoro com João Pedro em 2019, quando ele ainda atuava pelo Fluminense. O relacionamento chegou ao fim em 2020, por conta da mudança do atleta para a Europa.

Hoje no Chelsea, o atacante foi oficialmente convocado para a Seleção Brasileira.

Na sequência, Mel se envolveu com Jean Lucas, então jogador do Flamengo, revela o portal Terra.

A relação, que não deu em namoro, foi alvo de controvérsias pela diferença de idade: na época, a atriz tinha 16 anos e o volante já tinha 22.

Atualmente, Jean Lucas defende o Bahia e também foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Desde sua estreia em "Avenida Brasil" (2012), Mel Maia coleciona papéis na TV e no cinema.

Recentemente, foi vista na novela "Vai Na Fé" (2023), como a influenciadora Guiga, e na série "Sem Filtro" (2023), da Netflix.

Com mais de 20 milhões de seguidores, a atriz é uma das primeiras famosas cotadas para o Camarote do BBB 26.

