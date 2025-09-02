Humberto Martins relembra atuação de Jade Picon em Travessia: "Vamos aprender"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ator deu declaração durante entrevista no quadro Héctor Bolígrafo do programa "Lady Night", do Multishow, nessa segunda-feira. Saiba o que ele disse

Humberto Martins e Marcos Pasquim participaram do programa “Lady Night”, do Multishow, nessa segunda-feira (1º).

A dupla enfrentou o quadro Héctor Bolígrafo e, na ocasião, a apresentadora Tatá Werneck questionou Humberto Martins sobre a época em que contracenou com Jade Picon na novela Travessia (2022), escrita por Glória Perez.

Na trama, Humberto e Jade interpretaram pai e filha.

A atuação de Jade Picon em Travessia gerou grande repercussão nas redes sociais e na mídia em geral, já que era sua estreia em novelas. Segundo Humberto Martins, a dedicação da jovem fez toda a diferença em sua evolução.

"Eu acho que a autora decide e a gente encara e vamos fazer o possível para melhorar, como fiz com ela, vamos melhorar, vamos aprender, vamos fazer. Fofa, muito humilde, muito interessada, tanto que eu acho que do meio da novela para lá, ela deu um salto", disse Martins.

Glória Perez já revelou que a escalação de Jade Picon para a novela foi decisão de Ricardo Waddington, ex-diretor de Teledramaturgia da Globo.

