Bruna Biancardi posa ao lado de Carol Dantas, ex de Neymar, em foto sorridente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bruna Biancardi e Carol Dantas surgem juntas em registro descontraído e sorridente, mostrando boa relação mesmo após histórias com Neymar

Clique aqui e escute a matéria

Bruna Biancardi chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (2) ao compartilhar uma foto ao lado de Carol Dantas, mãe de Davi Lucca e ex de Neymar, e da amiga Bianca Coimbra. No registro, as influenciadoras aparecem sorridentes.

Bruna é mãe de Mavie, de 1 ano, e de Mel Biancardi, de 2 meses. O jogador do Santos também é pai de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly.



No mês passado, Bruna fez uma homenagem ao enteado, Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar, que completou 14 anos. A influenciadora compartilhou uma foto carinhosa ao lado do adolescente e escreveu uma mensagem especial. Ela também publicou um vídeo da pequena Mavie com o irmão.

"Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente.. puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma.. você é especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", escreveu.