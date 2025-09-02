Bruna Biancardi posa ao lado de Carol Dantas, ex de Neymar, em foto sorridente
Bruna Biancardi e Carol Dantas surgem juntas em registro descontraído e sorridente, mostrando boa relação mesmo após histórias com Neymar
Bruna Biancardi chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (2) ao compartilhar uma foto ao lado de Carol Dantas, mãe de Davi Lucca e ex de Neymar, e da amiga Bianca Coimbra. No registro, as influenciadoras aparecem sorridentes.
Bruna é mãe de Mavie, de 1 ano, e de Mel Biancardi, de 2 meses. O jogador do Santos também é pai de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly.
No mês passado, Bruna fez uma homenagem ao enteado, Davi Lucca, filho de Carol Dantas e Neymar, que completou 14 anos. A influenciadora compartilhou uma foto carinhosa ao lado do adolescente e escreveu uma mensagem especial. Ela também publicou um vídeo da pequena Mavie com o irmão.
"Parabéns, Davizinho! Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente.. puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma.. você é especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui pra você", escreveu.