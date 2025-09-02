Chloë Grace Moretz se casa com a modelo Kate Harrison
Atriz e modelo se casaram no último final de semana. Juntas há oito anos, elas foram vistas juntas pela primeira vez em 2018, após um jantar
Chloë Grace Moretz e Kate Harrison se casaram nesse final de semana. Ela estão juntas há oito anos.
A atriz que estrelou o remake de 2013 de "Carrie, A Estranha" manteve o relacionamento com a modelo e fotógrafa discreto e postou uma foto das alianças de noivado em janeiro.
Kate e Chloë foram vistas juntas pela primeira vez em 2018 após um jantar em Malibu. Uma fonte afirmou ao TMZ que elas estariam dividindo um apartamento em Los Angeles.
Para o casamento, a atriz escolheu um vestido de noiva cor azul e disse que nunca se imaginou usando um vestido de casamento.
"É a minha cara. Eu não cresci imaginando um vestido de noiva, então quando começamos a desenhar, eu sabia que não seria tradicional e branco", contou à revista Vogue.
Já Kate optou por um conjunto de saia e bustier brancos. "A parte para a qual estou mais animada, além de estar casada, é o primeiro olhar. Não fazemos ideia de como é o vestido da outra, vai ser muito especial", disse à Vogue.
Confira as fotos: