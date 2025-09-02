Chloë Grace Moretz se casa com a modelo Kate Harrison

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz e modelo se casaram no último final de semana. Juntas há oito anos, elas foram vistas juntas pela primeira vez em 2018, após um jantar

Chloë Grace Moretz e Kate Harrison se casaram nesse final de semana. Ela estão juntas há oito anos.

A atriz que estrelou o remake de 2013 de "Carrie, A Estranha" manteve o relacionamento com a modelo e fotógrafa discreto e postou uma foto das alianças de noivado em janeiro.

Kate e Chloë foram vistas juntas pela primeira vez em 2018 após um jantar em Malibu. Uma fonte afirmou ao TMZ que elas estariam dividindo um apartamento em Los Angeles.

Para o casamento, a atriz escolheu um vestido de noiva cor azul e disse que nunca se imaginou usando um vestido de casamento.

"É a minha cara. Eu não cresci imaginando um vestido de noiva, então quando começamos a desenhar, eu sabia que não seria tradicional e branco", contou à revista Vogue.

Já Kate optou por um conjunto de saia e bustier brancos. "A parte para a qual estou mais animada, além de estar casada, é o primeiro olhar. Não fazemos ideia de como é o vestido da outra, vai ser muito especial", disse à Vogue.

Confira as fotos:

