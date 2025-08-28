fechar
Aretuza Lovi anuncia temporada criativa na Europa

Após lançar o disco Borogodó 2, a drag queen Aretuza Lovi aproveita o verão europeu para se inspirar, compor e criar conexões artísticas

Por Guilherme Gusmão Publicado em 28/08/2025 às 12:43 | Atualizado em 28/08/2025 às 12:43
Aretuza Lovi é cantora, drag queen e comunicadora, criada pelo goiano Bruno Nascimento, de 35 anos
Embalada pelo sucesso de Borogodó 2, álbum lançado no início do ano que celebra as raízes musicais do Norte e Nordeste do Brasil, a cantora Aretuza Lovi inicia uma temporada criativa pela Europa.

Seu objetivo é apresentar a sonoridade vibrante e autêntica de sua música a produtores internacionais, que, segundo a sua equipe, têm demonstrado crescente interesse no mercado musical brasileiro.

O disco, que já é considerado uma das melhores trilhas sonoras do verão, traz 13 faixas com ritmos como forró, arrocha, tecnobrega e calypso.

O álbum conta com colaborações de artistas de destaque, como Johnny Hooker, ATTOOXXA, Fruto Sensual, Allanzinho, Klessinha e a banda Calcinha Preta. Entre músicas inéditas e regravações, Borogodó 2 reflete a essência artística de Aretuza e seu compromisso com a autenticidade musical.

Na temporada no outro lado do oceano, a cantora passará pela Inglaterra, Portugal e Grécia. Portanto, retornará ao Brasil no final de setembro para se apresentar no festival Transforma Pride 2025, em Recife, e, em seguida, fará um show em Manaus.

Enquanto está longe dos palcos, a drag queen mantém o contato com seus fãs através do seu novo quadro nas redes sociais, o Ponto Lovi.

Nele, a artista escuta e reage aos áudios enviados pelo público, que compartilha histórias engraçadas e desastrosas de encontros amorosos.

