Aretuza Lovi anuncia temporada criativa na Europa
Após lançar o disco Borogodó 2, a drag queen Aretuza Lovi aproveita o verão europeu para se inspirar, compor e criar conexões artísticas
Por
Guilherme Gusmão
Publicado em 28/08/2025 às 12:43
| Atualizado em 28/08/2025 às 12:43
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Embalada pelo sucesso de Borogodó 2, álbum lançado no início do ano que celebra as raízes musicais do Norte e Nordeste do Brasil, a cantora Aretuza Lovi inicia uma temporada criativa pela Europa.
Seu objetivo é apresentar a sonoridade vibrante e autêntica de sua música a produtores internacionais, que, segundo a sua equipe, têm demonstrado crescente interesse no mercado musical brasileiro.
O disco, que já é considerado uma das melhores trilhas sonoras do verão, traz 13 faixas com ritmos como forró, arrocha, tecnobrega e calypso.
O álbum conta com colaborações de artistas de destaque, como Johnny Hooker, ATTOOXXA, Fruto Sensual, Allanzinho, Klessinha e a banda Calcinha Preta. Entre músicas inéditas e regravações, Borogodó 2 reflete a essência artística de Aretuza e seu compromisso com a autenticidade musical.
Na temporada no outro lado do oceano, a cantora passará pela Inglaterra, Portugal e Grécia. Portanto, retornará ao Brasil no final de setembro para se apresentar no festival Transforma Pride 2025, em Recife, e, em seguida, fará um show em Manaus.
Enquanto está longe dos palcos, a drag queen mantém o contato com seus fãs através do seu novo quadro nas redes sociais, o Ponto Lovi.
Nele, a artista escuta e reage aos áudios enviados pelo público, que compartilha histórias engraçadas e desastrosas de encontros amorosos.