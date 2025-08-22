Canções judaicas perdidas da 2ª Guerra ganham vida em apresentação gratuita no Recife
Na Academia Pernambucana de Letras, neste domingo (24), grupo canadense Yiddish Glory apresenta canções que passaram 50 anos escondidas em arquivos
Enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa, um grupo de estudiosos soviéticos traçou uma meta ambiciosa para preservar a cultura judaica dos anos 1940: compôs centenas de canções em iídiche, uma língua germânica adotada por judeus na Europa Central e no Leste Europeu.
Durante muito tempo, acreditou-se que essas composições haviam se perdido completamente, até que, na década de 1990, arquivos foram descobertos.
Hoje, essas memórias chegam ao público por meio do trabalho do grupo musical canadense Yiddish Glory, que se apresenta neste domingo (24), às 17h, na sede da Academia Pernambucana de Letras, na Zona Norte do Recife. A entrada é gratuita.
O projeto é fruto da colaboração entre a historiadora Anna Shternshis (Universidade de Toronto), o artista Psoy Korolenko (Moscou–Nova York) e o produtor Dan Rosenberg.
O grupo apresenta canções antifascistas que documentam as atrocidades nazistas, encontradas em antigos arquivos soviéticos na Biblioteca Nacional Vernadsky, na Ucrânia. As músicas também estão disponíveis no site oficial do projeto.
A riqueza dos registros
O valor histórico e cultural dessas obras é considerável, pois elas detalham a participação judaica no Exército Vermelho, além de retratar experiências de sobrevivência e morte na Europa ocupada pelos nazistas.
Os etnomusicólogos Moisei Beregovsky (1892–1961) e Ruvim Lerner (1912–1972), responsáveis pela iniciativa nos anos 1940, planejavam publicar uma antologia das canções, mas o projeto nunca foi concluído, pois Beregovsky acabou preso durante o auge da perseguição aos judeus promovida por Joseph Stalin.
Redescoberta
Muitos estudiosos morreram acreditando que o trabalho havia sido perdido ou destruído. No entanto, na década de 1990, bibliotecários da Biblioteca Nacional Vernadsky encontraram caixas anônimas com os documentos originais.
A bibliotecária Lyudmila Sholokhova organizou o primeiro catálogo desde que o acervo inicial fora destruído nos anos 1940, revelando canções que não eram executadas desde 1947.
Yiddish Glory
O álbum "The Lost Songs of World War II", do Yiddish Glory, nasceu de um processo de três anos de pesquisa histórica e musical.
Já no século 21, Anna Shternshis e Psoy Korolenko se uniram para levar esse repertório ao público acadêmico e popular na América do Norte e na Europa.
Korolenko se dedicou a uma verdadeira "arqueologia musical", analisou notas suplementares escassas, contextualizou as letras e, com base nelas, recriou ou adaptou melodias para os textos, originalmente escritos por autores amadores.
O violinista e compositor Sergei Erdenko elaborou arranjos multi-instrumentais e compôs uma música inédita. Já o produtor Dan Rosenberg reuniu uma banda de destaque, formada por cinco vocalistas e cinco instrumentistas clássicos, todos com formação em conservatório e décadas de experiência em música folclórica.
SERVIÇO
Yiddish Glory
Quando: neste domingo (24), às 17h
Onde: Academia Pernambucana de Letras
Quanto: Gratuito