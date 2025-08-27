Gil do Vigor e Diego Hypolito se pronunciam sobre rumores de romance
Ex-BBBs foram fotografados chegando de mãos dadas para assistir ao musical Wicked no teatro na noite dessa terça-feira. Saiba o que disseram
Gil do Vigor e Diego Hypolito se pronunciaram sobre os rumores de romance após serem fotografados de mãos dadas chegando ao teatro para assistir ao musical Wicked na noite dessa terça-feira (26).
A dupla foi ao local para prestigiar a estreia de Glória Groove como Madame Morrible no espetáculo.
Gil disse ao colunista Lucas Pasin que a relação é apenas de amizade: “Ele é um querido, muito fofinho, mas só amizade. Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade… ainda”.
O ex-BBB e economista não negou a possibilidade de ter algum envolvimento no futuro. “Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho”, afirmou.
A assessoria de Diego Hypolito declarou à Quem que ele e Gil do Vigor foram ao teatro após um desencontro nos bastidores da TV Globo.
“Eles não se encontraram nos bastidores. Embora o camarim do Diego fosse em frente ao do Gil, quando ele chegou, o Gil não havia chegado e, depois do [programa] Encontro, Gil já estava ao vivo no Mais Você e Diego tinha outro compromisso. O Diego levou medalhas do Instituto Hypolito para presentear, deixando uma no camarim do Gil e outra no da Ana”, disse.
Ainda de acordo com a equipe do ginasta, Gil e Diego não estão namorado.
“Não estão juntos oficialmente, estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Acreditamos que aproveitaram [para ir ao teatro juntos], pois os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo”, completou.