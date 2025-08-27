fechar
Celebridades | Notícia

Gil do Vigor e Diego Hypolito se pronunciam sobre rumores de romance

Ex-BBBs foram fotografados chegando de mãos dadas para assistir ao musical Wicked no teatro na noite dessa terça-feira. Saiba o que disseram

Por Marilia Pessoa Publicado em 27/08/2025 às 12:55 | Atualizado em 27/08/2025 às 12:57
Gil do Vigor e Diego Hypolito se pronunciam sobre rumores de romance
Gil do Vigor e Diego Hypolito se pronunciam sobre rumores de romance - Reprodução/Globoplay

Clique aqui e escute a matéria

Gil do Vigor e Diego Hypolito se pronunciaram sobre os rumores de romance após serem fotografados de mãos dadas chegando ao teatro para assistir ao musical Wicked na noite dessa terça-feira (26).

A dupla foi ao local para prestigiar a estreia de Glória Groove como Madame Morrible no espetáculo.

Gil disse ao colunista Lucas Pasin que a relação é apenas de amizade: “Ele é um querido, muito fofinho, mas só amizade. Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade… ainda”.

O ex-BBB e economista não negou a possibilidade de ter algum envolvimento no futuro. “Se daqui para frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho”, afirmou.

A assessoria de Diego Hypolito declarou à Quem que ele e Gil do Vigor foram ao teatro após um desencontro nos bastidores da TV Globo.

“Eles não se encontraram nos bastidores. Embora o camarim do Diego fosse em frente ao do Gil, quando ele chegou, o Gil não havia chegado e, depois do [programa] Encontro, Gil já estava ao vivo no Mais Você e Diego tinha outro compromisso. O Diego levou medalhas do Instituto Hypolito para presentear, deixando uma no camarim do Gil e outra no da Ana”, disse.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ainda de acordo com a equipe do ginasta, Gil e Diego não estão namorado.

“Não estão juntos oficialmente, estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Acreditamos que aproveitaram [para ir ao teatro juntos], pois os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo”, completou.

Leia também

Protagonista de Três Graças, Romulo Estrela aparece sem camisa e causa frisson
Famosos sem camisa

Protagonista de Três Graças, Romulo Estrela aparece sem camisa e causa frisson
Gil do Vigor e Diego Hypólito surgem em clima de romance durante evento; veja fotos
FAMOSOS

Gil do Vigor e Diego Hypólito surgem em clima de romance durante evento; veja fotos

Compartilhe

Tags