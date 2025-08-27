Estrela da Casa: Descubra quem venceu a Prova do Jingle e ganhou o poder da imunidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brenno Casagrande, cantor, se tornou o grande campeão da Prova do Jingle, na última terça-feira (26), no Estrela da Casa. Como prêmio, o artista levou uma imunidade.

O desafio era criar um jingle para celebrar os 40 anos do Criança Esperança. Angélica e Eliana, embaixadoras do programa este ano, formaram parte do júri, que contou com Cristovam Ferrara, Renno Poeta e Samantha Almeida, a atual diretora de marketing da Globo.

Basicamente, os 14 participantes se dividiram em três grupos com a missão de criar um jingle. Eles tiveram apenas uma hora e meia para bolarem a letra e acertarem suas respectivas apresentações. Na primeira fase, o Grupo 3 acabou levando a melhor, sendo a mais assertiva ao que a emissora pretende.

Por falar em Estrela da Casa, o reality musical apresentado por Ana Clara ainda é incerteza na grade da Globo em 2026. Com dificuldades em fechar a cota de patrocínio neste ano, tudo vai depender da audiência, repercussão e outros fatores para a atração ter uma sobrevida.