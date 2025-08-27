fechar
Ana Clara fala sobre rotina insana no comando do Estrela da Casa: ‘Não consigo jantar’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/08/2025 às 7:09
Ana Clara, apresentadora do Estrela da Casa, confessou que tem uma rotina bastante atribulada quando comanda o reality musical, inclusive ficando mais tempo na Globo do que em sua casa.

“Nessa época, tudo gira em prol do programa. É uma escolha que eu faço ter o Estrela como minha prioridade. Tudo — aulas, academia, família, amigos, namorado — se molda para essa rotina. Fico mais na Globo do que na minha casa. Paro em casa para dormir, tomar banho e café da manhã. O nosso namoro já é à distância. Quando a temporada do programa está no ar, é o Bruno que vem para o Rio. Recebo visitas das amigas, da minha mãe… As pessoas vêm em casa, eu não vou até as pessoas. E são horários menos comuns. No máximo, marco almoços. Não consigo jantar com ninguém (risos). Meu café da manhã é às 11h da manhã porque chego em casa por volta das 2h da madrugada, durmo mais tarde… É uma escolha que eu faço, mas faço questão de estabelecer limites”, disse em entrevista à Quem.

Na mesma entrevista, Ana Clara explicou como lida com o assédio dos fãs, algo que se intensificou após a participação do BBB18.

“Não deixo de fazer nada. Vou ao mercado, à igreja, ao posto… Não vejo sentido em delegar uma coisa que posso fazer. É natural que eu não esteja tão disposta todos os dias, posso estar doente. Já cheguei a ser abordada no hospital. Às vezes, falta o tato nas pessoas. Tem dias que não estou bem, posso ter recebido uma notícia triste, estar com uma questão familiar, então pode ser incômoda [a abordagem]. De maneira geral, não tenho problema de encontrar as pessoas, tirar foto, conversar. Não é algo que me incomode, nem que me trave para sair da casa”, contou.

