María Antonieta de Ias Nieves, a Chiquinha, tranquiliza fãs após ser internada
Atriz de 78 anos publicou um vídeo para avisar aos fãs que está se sentindo bem e agradeceu as mensagens de carinho. Confira o post a seguir
María Antonieta de Ias Nieves, a Chiquinha de "Chaves", tranquilizou os fãs nessa terça-feira (26), após ser internada.
A atriz de 78 anos publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece em casa.
"Olá, amigos, tudo bem? Aqui, como sempre, fazendo as coisas que gosto de fazer. Estou passando bem, espero que vocês também estejam passando bem como eu. Obrigada, amo muito vocês, tchau!", declarou.
Na legenda do post, a atriz agradeceu o carinho dos fãs e explicou que teve uma desidratação durante a turnê no Peru.
"Obrigada a todos que se preocuparam com a minha saúde. Durante a turnê no Peru, tive uma forte desidratação que baixou o meu sódio, mas já estou em casa descansando e está tudo bem, graças a Deus", escreveu.
Veja o post: