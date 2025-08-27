Esposa de Bruce Willis atualiza estado de saúde do ator: "O cérebro está falhando"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diagnosticado com demência frontotemporal (FTD), Bruce Willis vive atualmente em casa separada da família, com assistência 24 horas por dia.

Emma Heming Willis, esposa do ator Bruce Willis, revelou em entrevista ao ABC News novos detalhes sobre o atual estado de saúde do ator.

Aos 70 anos, Bruce convive com um quadro de demência frontotemporal (FTD), transtorno sem cura que afeta as funções cognitivas e comportamentais.

Bruce Willis vive em casa separada da família, revela esposa

Na entrevista, Emma revelou que Bruce vive em uma casa separada, adaptada a suas necessidades e próxima da residência da família. No imóvel, o ator recebe assistência 24 horas por dia.

Apesar disso, as filhas do casal, Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11, ainda passam bastante tempo com o pai.

"Eu sabia, antes de tudo, que Bruce desejaria isso para nossas filhas. Ele gostaria que elas estivessem em uma casa mais adequada às necessidades delas, não às dele", disse. Além disso, Emma toma café da manhã e come seu jantar ao lado de Bruce diariamente.

"Bruce está com uma saúde geral muito boa. É só o cérebro dele que está falhando. A linguagem está se perdendo e aprendemos a nos adaptar. Temos uma forma de nos comunicar com ele, que é diferente, única", revela Emma.

"Ele segura nossas mãos. Nós o beijamos. Nós o abraçamos. Ele retribui, está participando. E isso é tudo que eu preciso. Não preciso que ele saiba que sou sua esposa ou a data do nosso casamento. Só quero sentir que temos uma conexão, e eu tenho", ponta.

A esposa do astro de Hollywood, hoje aposentado devido a seu quadro clínico, acredita que o marido ainda é capaz de a reconhecer. "Quando estamos com ele, ele se ilumina", destaca.