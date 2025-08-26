Homem sofre parada respiratória e moradores tentam reanimá-lo em frente a Unidade de Saúde fechada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em estado grave, a vítima foi socorrida por moradores e esperou até uma hora por ambulância; unidade de saúde segue interditada

Moradores de Jardim Brasil 2 realizaram massagem cardíaca em um homem inconsciente enquanto aguardavam a chegada do SAMU. Um vídeo mostra o momento em que a ambulância chega com atraso. Segundo testemunhas, a vítima sofreu um ataque de asma e buscou socorro no serviço de pronto atendimento de Peixinhos, que estava fechado.

Demora no socorro gera revolta

A vítima, em estado grave, recebeu ajuda de quatro moradores que tentaram reanimá-lo. De acordo com relatos, o SAMU demorou entre 30 minutos e uma hora para chegar, mesmo após várias ligações solicitando atendimento.

Estrutura precária da unidade

A unidade da Av. Antônio da Costa Azevedo foi interditada por falta de estrutura e equipamentos.

Na última quinta-feira, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEP) determinou a interdição ética após vistorias feitas entre junho e julho, que identificaram ausência de medicamentos, escassez de profissionais e sérios problemas na estrutura do local.

Avisos e alternativas da Prefeitura de Olinda

A Prefeitura de Olinda publicou avisos informando sobre o início das reformas e indicando outras unidades de saúde para atendimento. No entanto, essas alternativas ficam longe da comunidade, dificultando o acesso dos moradores, que dependem da unidade próxima.

Comunidade cobra respostas

Moradores exigem um prazo para a reabertura do serviço de pronto atendimento em Peixinhos. “Eu espero que o Poder Público venha dar um jeito disso aqui. Isso não pode ficar fechado. Tem que estar aberto para o povo ser atendido aqui”, afirmou um deles.

