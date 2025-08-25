fechar
Social1 | Notícia

Candidíase e emoções: como o estresse pode abrir caminhos para a proliferação do fungo

Especialistas explicam como fatores emocionais, estresse e hábitos de vida influenciam o surgimento e a recorrência da candidíase

Por Catêrine Costa Publicado em 25/08/2025 às 15:46
Candidíase
Candidíase - Crédito: Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Mais da metade das mulheres brasileiras já tiveram ao menos um episódio de candidíase durante a vida. É o que mostra pesquisa realizada pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), segundo a qual 59% das brasileiras relataram já ter enfrentado a vaginose bacteriana ou infestação fúngica. No cenário mundial, o impacto também é expressivo: de acordo com dados do Núcleo de Telessaúde Santa Catarina (2022), a candidíase acomete aproximadamente 138 milhões de mulheres todos os anos, com prevalência global estimada em 7% entre aquelas na faixa etária de 15 a 54 anos.

Trata-se de uma infecção provocada por um fungo que habita naturalmente o corpo humano, mas que, em determinadas condições, pode se multiplicar de forma inadequada e causar sintomas incômodos, como coceira, ardência e corrimento esbranquiçado. Embora muitas vezes seja erroneamente associada apenas à vida sexual, a candidíase vai além da intimidade e pode surgir em diferentes fases, como no período menstrual, e também pode afetar os homens.

O que nem sempre é percebido é que o emocional também tem grande peso no aparecimento e na recorrência da doença. Situações de estresse, ansiedade ou fragilidade do sistema imunológico criam condições ideais para que o fungo Candida albicans se multiplique e cause sintomas.

Segundo o ginecologista da Hapvida, André Buarque Lemos, corpo e mente estão diretamente conectados nesse processo. “Quando a pessoa enfrenta períodos prolongados de estresse, o organismo passa a liberar hormônios como o cortisol, que reduzem a eficiência das defesas naturais do corpo. Esse desequilíbrio abre espaço para a proliferação da Candida, que encontra assim o terreno favorável para o desenvolvimento”, detalha o especialista.

A flora vaginal, por exemplo, precisa se manter equilibrada para proteger a região íntima. No entanto, o excesso de ansiedade pode comprometer esse equilíbrio, elevando a produção de glicogênio vaginal, que serve de alimento para o fungo. Os impactos emocionais não aparecem apenas no sistema biológico. Em momentos de ansiedade intensa, é comum recorrer a hábitos que favorecem o surgimento da infecção, como o consumo excessivo de açúcar ou até mesmo a automedicação.

Para o psicólogo clínico Mateus Mendonça, compreender esse ciclo é fundamental. “A candidíase pode ser vista como um sinal de que o corpo e a mente estão sobrecarregados. Quando o abalo emocional se torna constante, ele prejudica a imunidade e aumenta a chance de recorrência do fungo”, aponta o profissional.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Embora os antifúngicos sejam amplamente utilizados, seu uso contínuo não é o ideal. O tratamento deve envolver, principalmente, mudanças no estilo de vida. Medidas simples podem reduzir os riscos: evitar roupas íntimas sintéticas, preferir calcinhas de algodão, manter uma alimentação equilibrada e, sobretudo, investir em técnicas de relaxamento. Exercícios físicos, meditação, yoga e apoio psicológico são importantes aliados.

O ginecologista André Buarque reforça que "lidar com a candidíase vai além de apenas controlar o fungo; é preciso fortalecer o corpo por completo. Isso significa dar atenção à saúde da mente, visto que ela influencia diretamente o bem-estar íntimo." Dessa forma, entender a ligação entre sentimentos e a candidíase é fundamental para que ambos os sexos consigam encarar não só os sinais, mas também as origens mais intrínsecas desse problema tão frequente.

Leia também

Homem que traiu namorada por mil reais em show de Nattan se pronuncia
Celebridades

Homem que traiu namorada por mil reais em show de Nattan se pronuncia
Thaís Carla mostra rotina de treinos após perder 50 kg e celebra nova fase
Celebridades

Thaís Carla mostra rotina de treinos após perder 50 kg e celebra nova fase

Compartilhe

Tags