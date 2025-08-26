Zilu Camargo reage a boatos de romance de Wanessa Camargo com colega da Dança dos Famosos
Confirmou? Zilu Camargo curte post sobre Wanessa Camargo e Allan Souza Lima, que estariam tendo um romance em meio à Dança dos Famosos.
Zilu Camargo voltou aos holofotes após curtir uma publicação sobre os novos rumores envolvendo sua filha, Wanessa Camargo.
Segundo informações do portal LeoDias, a cantora estaria vivendo um suposto romance com Allan Souza Lima, ator e colega na competição Dança dos Famosos.
Zilu curte post sobre Wanessa e Allan Souza Lima
A interação de Zilu nas redes sociais acabou chamando a atenção porque fazia referência à polêmica recente entre Dado Dolabella e o cantor Luan Pereira, sugerindo que a cantora teria seguido outro caminho afetivo.
"Dado Dolabella agrediu o Luan Pereira achando que ele tava com a Wanessa e a loba tá ficando é com o Allan Souza Lima", dizia o post que Zilu curtiu, segundo o portal Terra.
Na semana anterior, Wanessa precisou se pronunciar após a confusão que ganhou destaque na mídia.
A artista explicou que Dado teve uma crise de ciúmes em relação a Luan durante um evento, mas deixou claro que não houve agressão contra ela, ao contrário do que foi noticiado por parte da imprensa.
"Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", declarou a cantora e ex-BBB 24.
Segundo o portal Léo Dias, Wanessa e Allan Souza Lima estariam se conhecendo melhor em meio aos bastidores da Dança e já teriam dormido juntos.