Noivo e evangélico, David Luiz é acusado de propor trisal com amante

David Luiz foi acusado por uma suposta amante de sugerir um trisal com ela e uma amiga, revela portal Léo Dias; jogador nega infidelidade.

Um exposed bombástico deixou o nome de David Luiz na boca do povo!

O portal Léo Dias publicou nesta sexta-feira (22) matéria sobre a suposta relação entre o jogador de futebol e Karol Cavalcanti.

David Luiz teria proposto trisal a amante

O jogador de 38 anos, foi acusado por Karol de ter sugerido a formação de um trisal com ela e sua amiga, Rayna Carvalho.

Karol e David teriam começado a se relacionar após o jogador contatá-la pelo Instagram. Após sentir uma conexão pelas mensagens, os dois teriam se encontrado em Fortaleza.

Segundo Karol, a proposta de trisal partiu do zagueiro, mas foi recusada, segundo o portal Léo Dias.

Rayna confirmou a versão, relatando que as duas chegaram a conversar sobre o convite, mas decidiram não seguir com a ideia, que consideraram “estranha” e contrária à sua índole.

Karol teria decidido expor a relação para pessoas próximas após notar mudanças de comportamento em David.

“Comecei a perceber que ele tinha atitudes meio agressivas comigo e isso me deixou insegura e preocupada. Ele sempre dava a entender que podia fazer algo comigo”, declarou.

O jogador, noivo de Bruna Loureiro e pai de duas filhas, negou as acusações. Em nota, sua assessoria afirmou que David Luiz apenas trocou breves mensagens após receber imagens íntimas de forma não solicitada, mas que não houve encontros presenciais.

David Luiz, atualmente no Pafos FC, do Chipre, reforçou confiar no esclarecimento dos fatos e reiterou seu compromisso com a verdade.